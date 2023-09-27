"العاملين بالبناء والأخشاب" تواصل تنظيم الندوات التثقيفية للقيادات النقابية

استكملت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، سلسلة الندوات التثقيفية لشعبة الأسمنت، في عدد من التشريعات المرتبطة بالعاملين.

وشهد مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، ندوة تثقيفية عن قانون التنظيم النقابي وحماية حق التنظيم، بحضور ممثلين عن العاملين في عدد من شركات الأسمنت من المحافظات المختلفة.

رفع كفاءة اللجان النقابية

من جهته، أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حرص النقابة على تثقيف ورفع كفاءة اللجان النقابية بما يحافظ على مسيرة العمل لتحقيق أقصى استفادة للعاملين والشركات.

وشدد الجمل على ضرورة أن تكون اللجان النقابية على دراية تامة بكافة التشريعات واللوائح المنظمة للعمل بما يساهم في استقرار العملية الإنتاجية.

وفي ذات السياق، دعا عبد المنعم الجمل، القيادات النقابية في كافة مواقع العمل والإنتاج على ضرورة المشاركة بإيجابية في الاستحقاق الدستوري المتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال: "المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مصري محب لهذا البلد"، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية أحد أهم الاستحقاقات الدستورية التي يجب أن يحرص المواطنين على المشاركة فيها.

وتناول الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، ضوابط الانتخابات العمالية، وتشكيل اللجان النوعية في الشركات المختلفة، وصولا إلى تشكيل النقابة العامة حسب كل قطاع.

وتناولت الندوة كذلك مهارات اللجان النقابية في الحصول على حقوق العاملين والحفاظ عليها، وفي مقدمتها التفاوض مع مجالس الإدارات المختلفة.

منح العاملين حقوقهم

وأشار نيازي مصطفى إلى أن هناك العديد من الوسائل التي تلجأ إليها اللجان النقابية في حال تعثر التفاوض عند تعنت بعض الإدارات في منح العاملين حقوقهم.

وأكد خبير التشريعات العمالية أهمية أن يكون التفاوض والحوار هو الخيار الأول في المطالبة بحقوق العاملين، حرصا على مسيرة العمل والإنتاج، لافتا إلى أن هناك آليات كثيرة للحصول على الحقوق تصل إلى المفاوضة بحضور الحكومة، أو الوصول إلى التقاضي والتحكيم.