الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: العمل التنموى المكثف وغير المسبوق أثبت صلابة اقتصادنا

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الأوضاع العالمية الأخيرة المتمثلة في جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية كانت كفيلة في الظروف العادية باقتلاع اقتصادنا بشكل كلي.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في الاحتفال الذي تنظمه وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف: "خلال الـ8 سنوات الأخيرة، العمل التنموي المكثف غير المسبوق في حجمه ونطاقه وسرعته، أثبت صلابة وصمود ومرونة كبيرة في اقتصادنا القومي، بما يدفعنا إلى اليقين بأن الصعاب الحالية إلى الزوال القريب بإذن الله".

وتابع: “لا سيما أننا نبذل أقصى ما في الجهد والطاقة للتخفيف من آثارها على أبناء شعبنا، مع الحفاظ في ذات الوقت على قوة الدفع اللازمة لاستكمال مشروعات التنمية والنمو الاقتصادي".

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