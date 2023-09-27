الرئيس السيسى: سيرة النبى معين لا ينضب من الدروس والعبر

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة للشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالاحتفال الذي تنظمه وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف: "إن سيرة النبي معين لا ينضب من الدروس والعبر، ومنها نستلهم قيم الصدق والأمانة والرحمة، ونتعلم فضيلة الصبر على المشاق الجسيمة".

وتابع: "في سيرة حياة النبي الرحمة والهدى، قيم مجردة عابرة للزمان والمكان، ولعل من بينها الثبات على الحق والإيمان خاصة في الأوقات الصعبة".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفال الذي تنظمه وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.

ويحضر احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة.