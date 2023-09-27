الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى بمصر الجديدة لدعم الرئيس السيسى

توافد المواطنين على
توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى

لليوم الثالث على التوالي، شهد مكتب التوثيق والشهر العقاري بمدينة مصر الجديدة، إقبالًا مكثفًا من جانب المواطنين لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال تحرير توكيلات للترشح لفترة رئاسية جديدة.

كانت أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 7 لسنة 2023 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وتضمن القرار في المادة الأولى "أن لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال، وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض بداية من يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر ولا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن".

مكتب التوثيق والشهر العقاري مدينة مصر الجديدة دعم الرئيس عبدالفتاح توكيلات للترشح

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