"ببيعهم بنص التمن".. اعترافات المتهمة بسرقة مصوغات ذهبية من فيلا بالشروق

أقرت المتهمة بسرقة مصوغات ذهبية من داخل فيلا سكنية بمدينة الشروق أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الشروق وبدر بارتكابها جريمة سرقة المصوغات الذهبية بأسلوب المغافلة، مشيرة إلى إخفائها المصوغات داخل ملابسها، موضحة أنها تتردد على الفيلل والشقق السكنية لتنظيفها بمقابل مادي.

وأضافت أنها تمكنت من سرقة مصوغات وأموال من ٣ شقق سكنية من قبل بمناطق متفرقة بالقاهرة الجديدة، وكانت تتوجه لبيع المسروقات لدى عميلها سيء النية مالك محل لبيع المصوغات الذهبية وكان يشجعها على ارتكاب جرائمها ويشترى منها المسروقات بنصف سعرها.

قرارات النيابة

قررت نيابة الشروق وبدر، حبس خادمة ومالك محل مصوغات ذهبية 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى؛ لقيام المتهمة الأولى بسرقة مصوغات ذهبية من داخل دخلا فيلا بمدينة الشروق، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وأقرت المتهمة أمام جهات التحقيق المختصة بارتكابها جريمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا سكنية بمدينة الشروق.

بداية الواقعة كانت بتمكن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الشروق من ضبط سيدة تعمل لدى إحدى السيدات لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية الخاصة بالأخيرة من الفيلا محل سكنها بالشروق والتصرف فيها بالبيع لدى عميلها سيئ النية، مالك محل مصوغات ذهبية، أمكن ضبطه

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت سير التحقيقات.