من السكر إلى الخشب.. رحلة مثيرة لتطور صناعة "عروسة المولد"

"ولد الهدى فالكائنات ضياء.. وفم الزمان تبسمٌ وثناء.. الروح والملأ الملائـك حـوله.. للدين والدنيا به بُشـراء"، أغنية السيدة أم كلثوم التي عاشت منذ أكثر من 70 عامًا، مزج فيها الشاعر أحمد شوقي كلماتها مع ألحان رياض السنباطي وغناء "أم كلثوم"، تعبيرًا عن احتفالات المولد النبوي الشريف، الذي تحتفل به الدول الإسلامية يوم 12 ربيع أول من كل عام، والذي وُلد في عام الفيل.

وتلك الاحتفالات دومًا ما ترتبط في أذهاننا بعالم الاحتفالات والروحانيات التي تملأ الأرجاء، ما بين مدح الرسولﷺ، وذكر الله والصلاة على الرسول، أيضًا يفرح الأطفال بالحلوى التي تتميز بها هذه المناسبة المباركة، أيضًا ارتبط هذا اليوم بعروسة المولد، التي كانت عبارة عن حلوى على شكل عروسة تُزين بتاج مصنوع من أعواد الخشب وترتدى فستانًا مصممًا من ورق ملون، إلا أنها مع تطورات العصر، أصبحت تُصنع من البلاستيك وتتخذ أشكالًا أخرى.

وفي السطور التالية نتحدث عن تطورات شكل عروسة المولد منذ بداية ظهورها وحتى وصلت لشكلها الحالي، الذي يتنوع بين البلاستيك والخشب وغيرهم.

عروسة المولد من السكر

"عروسة المولد" من قالب حلوى إلى عرائس بلاستيكية

بداية، عليك معرفة أن هناك تطورات حدثت على شكل عروسة المولد مع مرور الزمن؛ ففي البداية، كانت تصنع من السكر وتزين بالورق الملون، وكانت تُشكل بشكل فستان زفاف وتاج، وترسم ملامح الوجه بواسطة قلم ملون، مع إضافة خصلات الشعر.

ومع تقدم العصر، ظهرت العروسة البلاستيكية المصنوعة من التول، والتي ارتدت فستانًا يشبه فستان الزفاف التقليدي، وكذلك الطرحة، لتنافس عروسة الحلوى التقليدية، وكانت هذه العروسة تحمل مظهرًا أنيقًا وجذابًا.

عروسة المولد البلاستيكية

وفي الفترة الأخيرة، تطورت صناعة عروسة المولد إلى استخدام الخشب، فيتم استخدام الخشب لصنع عروسة المولد كقطعة ديكور في المنزل، كما تتوفر تصاميم أخرى صغيرة بشكل ميداليات أو أباجورات.

وإجمالًا، يمكن القول إن صناعة عروسة المولد تطورت بشكل ملحوظ، حيث تباينت المواد المستخدمة والتصاميم لتلبية أذواق وتفضيلات الناس في مختلف العصور، سواء كانت مصنوعة من السكر، البلاستيك، أو الخشب، فإن عروسة المولد تبقى رمزًا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

عروسة المولد من الخشب

رحلة "عروسة المولد" من القرن الرابع الهجري

بدأت رحلة "عروسة المولد" في عهد الفاطميين، بعد دخولهم إلى مصر في القرن الرابع الهجري عام 973، لكن فكرة تلك العروسة هناك العديد من الروايات حولها، نستعرضها لك من خلال أداة "فلوريش":

بعد التعرف على تاريخ عروسة المولد، ستكون جولتنا التالية مع عدد من تجار ومصنعي عروسة المولد، تحدثوا عن الأشكال الموجودة منها في الوقت الحالي، وأسعارها، وخاماتها التي تتنوع بين المحلي والمستورد، أيضًا نسب إقبال الناس على شرائها من عدمه.

أنس: الأسعار وصلت 180 جنيهًا

بداية، تحدثنا مع أنس مجدي، أحد مصنعي عروسة المولد، قال إن تصنيع العروسة يكون عبارة عن عروسة بلاستيك، ولها أحجام وأشكال مختلفة، في البداية كان يتم تركيبها على ورق كرتون ما يجعلها ضعيفة، لكن ذلك تطور مع الوقت فأصبحت تقف على "ستاند" مصنوع من الخشب، وتطورت بشكل أكبر فأصبح الـ"ستاند" مصنوع من الحديد، بشكل يجعلها غير قابلة للكسر، ويتم استخدام شمع وإكسسوارات وقماش.

وأوضح أن خامة القماش لها أكثر من نوع كالعروسة، بداية من خامة "التُل" وآخر به لمعة، وآخر "سواريه"، وهناك طلب خاص من بعض العملاء بتصميم فستان العروسة على هيئة فستان خطوبة أو زفاف ويرسلون صورته، وعلى حسب الخامة المطلوبة يتم تحديد السعر، مشيرًا إلى أن الاستيراد يكون للجسم البلاستيك فقط أما تزيينها فيكون "هاند ميد".

عروسة المولد من صنع “أنس”

وأما عن التصنيع، فأكد "مجدي"، أنه أغلبها محلي الصنع، أما هناك أنواع مثل المفصلات أو العضم أو الخامة العالية تكون مستوردة، وفي الفترة الأخيرة بدأ استيراد وجه العروسة فقط لأنه يكون خام أعلى، أما الجسم يكون محلي، مشيرًا إلى أن ذلك يحدث فرقًا كبيرًا أيضًا في الأسعار.

أما عن الأسعار، فيرى أنها زادت الضعف عن العام الماضي، بسبب زيادة الأسعار، موضحًا أن العروسة ارتفاع 40سم متاح منها المستورد والعادي (الشعبي أو محلي الصنع بالكامل) والعضم، في العام الماضي كان سعرها حوالي 60 جنيهًا، أما في العام الحالي وصل سعرها إلى 100 جنيه، أما العروسة ارتفاع 65سم فكانت المستوردة في العام الماضي حوالي 120 جنيهًا أما العام الحالي حوالي 180 جنيهًا، وبالنسبة للعادية في العام الماضي حوالي 100 جنيهًا أما العام الحالي حوالي 150 جنيهًا.

أحمد: زيادة الإقبال على شراء عروسة العلب الكرتونية

انتقلنا بعده إلى أحمد عمر، أحد مصنعي عروسة المولد في شارع باب البحر الكائن بمنطقة وسط القاهرة، قال إنه تم استيراد العروسة بأحجام مختلفة من الصين، وكانت تعبأ في صناديق كرتونية تنتظر أن تُكمل رحلتها، ويتم بتصنيع شاسيه العروسة من الحديد ليكون ثابتًا وقويًا، ثم يتم استخدام التُل والفرو لإضفاء الجمال على العروسة.

وأضاف "عمر"، أنه يقوم يتصنيع حوالي 50 عروسة كوشة في اليوم، وأما الأسعار في العام الماضي كانت متفاوتة حسب شكلها وحجمها، فالبعض أسعارها تتراوح بين 35 جنيهًا و300 جنيهًا، لكن في هذا العام، شهد السوق ارتفاعًا في أسعارها، مؤكدًا زيادة الإقبال على شراء العروس المعبأة في علب كرتونية، حيث توفرت بأسعار تتراوح بين 75 جنيهًا و100 جنيهًا، وتختلف حسب شكل وحجم العروسة.

مقارنة بين الأسعار في 2022 و2023

وفي النهاية، قمنا بعمل مقارنة بين أسعار "عروسة المولد" بين العام الماضي والعام الحالي، وذلك بناء على تصريحات عدد من التجار، لعدم وجود إحصاءات رسمية لتلك الأسعار: