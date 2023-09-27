الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الحملات الانتخابية فى "الشيوخ الأمريكى" يدعو مينينديز للاستقالة

السناتور الأمريكي
السناتور الأمريكي جاري بيترز

قال السيناتور الأمريكي جاري بيترز، رئيس لجنة الحملات الانتخابية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، إنه يجب على السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز الاستقالة بعد أن اتهمه الادعاء بتلقي رشاوى.

 

وفي وقت سابق أعلن تشاك شومر، رئيس "مجلس الشيوخ" الأمريكي المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، إن السيناتور الأمريكي بوب مينينديز تنحى مؤقتاً عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية.

 

وأرجع شومر اتخاذ مينينديز قرار التنحي عقب اتهامه هو وزوجته بتلقي رِشاوى من ثلاثة رجال أعمال من ولاية نيوجيرزي.

السناتور الأمريكي جاري بيترز الحملات الانتخابية الديمقراطية السيناتور الامريكي ولاية نيوجيرزي

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