الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نيفين شحاتة: كلام الرئيس اليوم بمثابة مصارحة ومكاشفة حول ميزانية التعليم وتحدياته

نيفين شحاتة
نيفين شحاتة

قالت نيفين شحاتة، نائب رئيس تحرير الأهرام، إن كلام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات يوم تفوق جامعات مصر، كانت مصارحة ومكاشفة حول ميزانية التعليم والتحديات التي تواجهه والتعليم الجامعي وقبل الجامعي.

وأضافت “شحاتة”، خلال لقائها في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبرفضائية الأولى المصرية"، أن الرئيس تحدث عن الجهد الذي تبذله الدولة لتطوير المدارس والجامعات التي أضيفت لقطاع التعليم العالي، مشيرة إلى انعدد الجامعات الأهلية أصبحت 20 جامعة والجامعات التكنولوجية وصل عددها إلى 10 جامعات.  

وأوضحت أن التعليم قبل الجامعي ومن مراحل رياض الأطفال نؤهل الطالب لمرحلة القبول في سوق العمل، مشيرة إلى أن قطاع العمل الفني خلال السنوات الماضية شهد طفرة غير مسبوقة من المناهج والمدارس ووزارة التربية والتعليم تضع المناهج مع الشريك الصناعي بمايناسب سوق العمل. 

الفترة المقبلة ستشهد زيادة أعداد المعاهد الفنية

وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة أعداد المعاهد الفنية، وتم تطوير المناهج الابتدائية والمرحلة الأصعب هي المرحلة الثانوية والتي تمثل البعبع للعائلة وكل هذا يعد الطالب لسوق العمل، مشيرة إلى أن التكنولوجيا التي يتم استخدامها في جميع الجامعات المصرية والرئيس دائما سابق بخطوة لتأهيل الطلاب للمنافسة على المستوى العالمي وليس المحلي واستغلال القوى البشرية لافادة بلدهم.

نيفين شحاتة مصارحة ومكاشفة ميزانية التعليم التحديات التعليم الجامعى المعاهد الفنية

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