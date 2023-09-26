محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوى بمسجد أبوالعباس المرسى (صور)

شارك اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، في الاحتفالية التي أقامتها مديرية الأوقاف بالإسكندرية، بمناسبة المولد النبوى الشريف، من مسجد أبوالعباس المرسي.

وهنأ محافظ الإسكندرية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، وقدم التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

وأكد "الشريف" أن علينا جميعًا الاقتداء بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نستلهم منه الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والحكمة الخالدة في إرساء قيم الحق والعدل والسلام للبشرية جمعاء، وأن نقتدي بتعاليمه التي أهمها الدعوة إلى الأمن والاستقرار وكذا الابتعاد كل البعد عن أي متطرف من شأنه العودة بِنَا إلى الخلف.

محافظ الإسكندرية يتناول “شربات المولد”

وشارك محافظ الإسكندرية المواطنين في الاحتفال بالمولد النبوي، وتناول شربات المولد النبوي، وهو العادة السكندرية التي تشتهر بها عروس البحر المتوسط، والتي توزع خلال احتفالات المولد النبوي الشريف بجميع انحاء المحافظة.

جاء ذلك بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، وقيادات مديرية الأوقاف.

محافظ الإسكندرية يهنئ رئيس الجمهورية بذكرى المولد النبوي

وبعث اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية برقية تهنئة بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مواطني الإسكندرية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا المولي -عز وجل- أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

احتفالية المولد النبوي

احتفالية المولد النبوي

احتفالية المولد النبوي

احتفالية المولد النبوي

احتفالية المولد النبوي

احتفالية المولد النبوي

احتفالية المولد النبوي