"راعي مصر" تطلق 11 عيادة طبية متنقلة لخدمة القرى الأكثر فقرا

أطلقت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، 11عيادة طبية متنقلة لخدمة قرى مصر الأكثر فقرًا.

وتشمل العيادات تخصصات مختلفة للكشف على المواطنين بالمجان ودعم الأسر الأولى بالرعاية في أنحاء الجمهورية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثراحتياجًا بجميع محافظات الجمهورية .

قوافل طبية

وأطلقت المؤسسة قبل أيام، 90 قافلة طبية تقدم خدماتها لحوالي 250 مستفيد في القرى والنجوع والعزب، مشيرة إلى أن قوافلها التي انتشرت في المحافظات خلال هذا الأسبوع استفاد من خدماتها أكثر من 20 ألف مواطن.

واستعرض المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهود المؤسسة، مؤكدا أن لها 9 مشروعات مختلفة بين رعاية صحية وتعليمية وبناء وتنمية في مجالات مختلفة، لكنها تشتهر بتنظيم القوافل الطبية.

وأوضح “رمزي” أن مبادرة موبايل كلينك التي تسعى إليها المؤسسة تستهدف القرى والنجوع النائية لتقديم الخدمات الطبية هناك، من خلال فريق كبير استطاع تأسيس 28 عيادة متنقلة بها 52 فريق طبي يصل لـ 20 محافظة.

وأجرت المبادرة، الكشف الطبي على نحو 80 ألف مواطن بسعر رمزي 10 جنيهات، وتقديم الأدوية بالمجان.

الكشوفات الطبية

وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية أن المؤسسة تستهدف مصر كاملة بصفتها عضو التحالف الذي يقوم بدور كبير جدا، مشيرا إلى أن نتائج الكشوفات والفحوصات الطبية يتم توصيلها إلى وزارة الصحة.

وأشار إلى أن هناك تضافر كبير بين الدولة وبين العائلات في الخارج والمؤسسات أعضاء التحالف الوطني، والتي جعلت المؤسسة تتمكن من بناء ٤٠٢٤ منزل بين رفع كفاءة وبناء، وتجهيز ٢٨٠٥ عروسة، ودعم ٣٥ الف أسرة بسلع تموينية كل موسم، وتوفير الملبس لأكثر من ٥٥ ألف شخص، وتقديم ١٧٠٠ مشروع، ودعم أكثر من ٤٠٠٠ أسرة وتسديد ديون للأسر، إلى جانب المشروعات الكبيرة التي تحرص المؤسسة على تقديمها، وذلك تحت شعار "حياة إنسانية لكل معدم وفقير".