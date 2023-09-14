التحالف الوطني.. "راعي مصر" تنظم قافلة طبية لقرية هرم ميدوم ببني سويف

أطلقت مؤسسة "راعي مصر" قافلة طبية بقرية "هرم ميدوم" بمركز الواسطى ببني سويف لتقديم خدمة طبية بكل التخصصات لكل أهالي القرية والقرى المجاورة.

وقالت سمر محمد، منسق فريق شمال بني سويف براعي مصر إنهم يستهدفون القرى الاكثر احتياجًا والبعيدة عن الخدمات الطبية لتوفير الخدمات الطبية اللازمة لهم.

أضافت د.سمر حسين، أخصائي روماتيزم ومناعة بمستشفى ناصر ببني سويف أن القافلة تصل للناس التي لا تستطيع الكشف خاصة التخصصات الغير متوفرة في كل القرى مثل المناعة والروماتيزم.

وأكد خالد حسن، أخصائي بصريات أن القافلة تخدم كافة الشعب محدودي الدخل في القرى والنجوع والاماكن النائية ويتم تقديم الكشف والعلاج بالمجان لهم.

200 من أهالي القرية استفادوا من القافلة

واستفاد كثر من 200 من أهالي القرية من القافلة الطبية والتي وفرت عليهم وقت ومجهود كبير والكشف والعلاج بالمجان، وسط إشادة كبيرة من المواطنين.

خطة حماية اجتماعية ينفذها التحالف الوطني للعمل التنموي لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا في كل القرى المصرية، برعاية الرئيس السيسي وأهم ما فيها القوافل الطبية التي تهتم بصحة المواطنين.