الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

حقيقة تعرض أحمد عمر هاشم لوعكة صحية

أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم

كشف الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن حقيقة تعرض الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لوعكة صحية.

وقال هندي لـ"الدستور"، إن الدكتور أحمد عمر هاشم بصحة جيدة، وما تردد حول تعرضه لأزمة صحية غير صحيح، وإنما توجه لأحد مستشفيات مصر الجديدة ظهر اليوم لإجراء بعض الفحوصات والمتابعات الطبية الدورية.

وأوضح هندي أن الدكتور أحمد عمر هاشم عاد لمنزله، وصحته جيدة وكل ما أشيع بمواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح بالمرة.

وأضاف أن شائعات وفاة ومرض الدكتور أحمد عمر هاشم، تتكرر ولا أحد يلتفت لها.

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