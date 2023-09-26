الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الأعلى للثقافة" يعلن فتح باب التقدم لجائزتي "التشجيعية" و"التفوق".. إليكم الشروط

الدكتور هشام عزمي
الدكتور هشام عزمي

أعلن المجلس الأعلي للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، فتح باب الترشح لجائزتي "التفوق" و"التشجيعية" من جوائز الدولة لعام 2024على أن يغلق باب الترشح 31 ديسمبر 2023.

شروط التقدم لجائزة الدولة التشجيعية لعام 2024

وتبلغ قيمة جائزة الدولة التشجيعية 50 ألف جنيه مصري، وتتضمن مجالات الجائزة أولا: الفنـون: مشروعات التأهيل وتطوير الاستخدام للمبانى القائمة، تصوير الفيلم الوثائقي، الخزف التعبيري، كتاب الفنان، فيلم رسوم متحركة يتناول أغنية لطفل ماقبل المدرسة، إخراج المسرح الحركى، الأطعمة التقليدية - (جمع وتوثيق)، عزف على آلات الموسيقى العربية (العود أو القانون أو الناي)؛ ثانيًا: الآداب: جائزتان فى مجال السرد القصصى والروائى، جائزتان فى مجال شعر الفصحى والعامية، جائزتان فى مجال الترجمة من العربية وإليها، جائزتان فى مجال الدراسات الأدبية واللغوية.

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ثالثًا: العلوم الاجتماعية:التاريخ و الآثار وحفظ التراث، الجغرافيا والبيئة والمياة والتغيرات المناخية ، الفلسفة والاجتماع والأنثروبولوجي، التربية وعلم النفس، الإعلام والتواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات، علوم الإدارة ، الكتاب والنشر والمكتبات والمتاحف، الثقافة العلمية.

رابعًا: العلوم الاقتصادية والقانونية:دور الدولة في كفالة الحقوق الثقافية لمواطنيها، ديموقراطية الثقافة والواقع المصرى، التنوع والتجديد فى مواجهة الطائفية والمذهبية، المنظور الثقافي المصرى لصناعة السياحة، القانون الدولى وعلاقته بالتشريع الوطنى، الثقافة صناعة العقل ورؤية المستقبل، وعي الشعب المصري قوة دافعة في المجالين الدولي والإقليمي، عائد الاستثمار في البشر على الاقتصاد القومي.

ويشترط في المتقدم ما يلي: أن يكون من مواطني جمهورية مصر العربية،  أن يتقدم بإنتاجه إلى المجلس الأعلى للثقافة (الإدارة العامة للجوائز والمسابقات) 1 شارع الجبلاية بالأوبرا الجزيرة.

على المتقدم أن يقدم أربع نسخ من إنتاجه؛ الإنتاج المقدم لا يسترد، سيرة ذاتية مطبوعة لا تزيد عن صفحتين، صورة بطاقة الرقم القومى،صورة شخصية حديثة، ضرورة إحضار خطاب من البنك برقم الحساب البنكي للمتقدم، على أن يقوم المتقدم بتحميل كل ما تقدم على أسطوانة مدمجة.

إذا كان الإنتاج المقدم في أحد فروع الفنون، فعلى المتقدم تقديم إفادة معتمدة بتاريخ عرض أو تنفيذ الإنتاج  من الجهة العارضة أو المنفذة  للعمل المقدم بالإضافة إلى بيانات  تفصيلية عن هذا الإنتـاج، وإرجاء تقديم الإنتاج إلى أن يطلب منه ذلك بمعرفة اللجنة المختصة.

لا يجوز التقدم لنيل الجائزة لمن سبق منحه جائزة الدولة التشجيعية في أي فرع من الفـروع، أن يكون المتقدم للجائزة دون سن الأربعين في أول أكتوبر من عام الإعلان عن الجائزة، لا يحق للشخص التقدم في أكثر من فرع واحد، في حالة تفويض المتقدم للجائزة لشخص آخر ان يكون بتوكيل موثق من الجهة المختصة، ويشترط في الإنتاج المقدم لنيل جائزة الدولة التشجيعية ما يلي : أن يكون ذا قيمة علمية أو فنية ممتازة تظهر فيه دقة البحث وأصالته، وأن يضيف إلي العلم أو الفن شيئًا جديدًا؛ ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة، أن يكون قد سبق نشره أو عرضة أو تنفيذه، ولم يمض علي ذلك لأول مرة أكثر من ثلاث سنوات حتى تاريخ الإعلان، وأن يقدم المتسابق رقم الإيداع أو إفادة معتمدة من الجهات التى قامت بالعرض أو تنفيذ العمل موضحًا بها تاريخ أول نشر للإنتاج أو تنفيذه أوعرضه، ألا يكون قد سبق تقديمه لنيل ( جائزة الدولة )، ما لم يتضمن إضافات جديدة تراها اللجنة ذات قيمة، ألا يكون قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخري، ويوقع المتقدم على إقرار بذلك في الطلب المقدم منه، في حالة الأبحاث الأكاديمية يجب تقديم تقرير بنسب الاقتباس بالعمل المقدم بشرط اعتماده  من المجلس الأعلى للجامعات أو إحدى الجامعات الحكومية  يفيد خضوع العمل لبرنامج كشف الاقتباس والانتحال المعتمد لدى المجلس الأعلى للجامعات.

شروط التقدم لجائزة الدولة للتفوق لعام 2024

وتبلغ قيــمة كــل جائزة لكل فـــرع من هذه الفــروع 100000 جنيه ( مائة ألف جنيه مصري)، وميدالية فضية ولا يجوز تقسيمها، أو منحها لشخص واحد في ذات الفرع أكثر من مرة واحدة، وعلى المتقدم استيفاء الأوراق الآتية، بالإضافة إلى تحميلها على أسطوانة مدمجة: نماذج من أعمال المتقدم بحد أقصى خمسة أعمال (نسخة ورقية وأخرى محملة على أسطوانة مدمجة)، سيرة ذاتية وبيانات الشخصية لا تزيد عن 10 صفحات بصيغة "Word"، صورة من بطاقة الرقم القومي، صورة شخصية حديثة، تقديم خطاب معتمد من البنك برقم الحساب البنكي الخاص بالمتقدم أو المرشح.

قد تكون صورة ‏‏‏مجلة‏، و‏بوستر‏‏ و‏نص‏‏

مع الأخذ بعين الاعتبار تقديم أعمال تثبت مرور خمسة عشر عامًا أو أكثر على بداية النشاط الإبداعي أو الفكري، وذلك عند الإعلان عن الجائزة فى أول أكتوبر (تقديم رقم إيداع أو إفادة معتمدة من الجهات التى قامت بتنفيذ أو عرض الأعمال) للمتقدم أو المرشح، ولا يعتد برسالة الماجستير أو الدكتوراة كإثبات مرور خمسة عشر عامًا أو أكثر على بداية النشاط الإبداعي أو الفكري.

الأعمال المقدمة لا تسترد، وأنه ولمن يرغب في التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس إنتاجه، وذلك في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2022.

المجلس الأعلى للثقافة جائزتي التفوق و التشجيعية الدكتور هشام عزمي جوائز الدولة الفنون

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