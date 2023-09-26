خبراء: ضخ استثمارات روسية بسوق النفط يؤكد نجاح استراتيجيات الدولة

قالت الدكتورة وفاء علي أستاذ الطاقة، إن الدولة المصرية ماضية فى استراتيجية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة بتوسيع نطاق عملياتها البحثية.

خبراء: ضخ استثمارات روسية دليل علي نجاح الدولة

وتابعت «علي» أن إعلان الوزارة اليوم نتائج المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل المعلنة، دليل قاطع علي مواصلة مصر عملها من أجل زيادة إنتاجها من الثروات الطبيعية، كذلك زيادة مزيد من جلب الاستثمارات فى هذا المجال.

وقال عمرو يوسف الخبير الاقتصادي، إن دخول "زاروبيج نفط" الروسية للسوق المصرية، دليل قوي علي نجاح الوزارة في جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك بعد إعلان الوزارة، ترسية إحدي مناطق دلتا النيل، علي الشركة الروسية للبدء في البحث والاستكشاف بها.

وفي السياق ذاته، تعمل شركة «لوك أويل» الروسية، بمنطقة امتياز مليحة في الصحراء الغربية بنسبة 24% حاليا، فيما بدأت شركة «غاز بروم» التنقيب عن الغاز في مصر نهاية عام 2012، وفازت في العام التالي بحق توريد 500 ألف طن سولار لهيئة البترول في مناقصة لاستيراد نحو 1.2 مليون طن سولار.

كما وقعت الشركة في أبريل 2015 اتفاقية لتوريد نحو 35 شحنة غاز مسال لمصر على مدار خمس سنوات بمعدل 7 شحنات سنويًا وحتى 2020، وفي أكتوبر الماضي نفذت شركة روسنفت الروسية، الصفقة التي اتفقت عليها في ديسمبر من العام الماضي للاستحواذ على 30% من حقوق امتياز تطوير حقل ظهر أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط من شركة إيني الإيطالية.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن نتائج المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل المعلنة من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج والتي أغلقت في منتصف يوليو 2023.

وأضافت الوزارة أنه تمت ترسية (4) مناطق استكشافية منها (3) مناطق بالبحر المتوسط (منطقتين لشركة ايني الإيطالية– ومنطقة لتحالف شركات ايني وبي بي وقطر انيرجي) و(1) منطقة واحدة بدلتا النيل (لشركة زاروبيج نفط الروسية) بحد أدني للاستثمارات في فترات البحث تقدر بحوالي 281 مليون دولار وذلك لحفر 12 بئر كحد أدني خلال مراحل الاستكشاف هذا، بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار منح توقيع.