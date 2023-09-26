الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ملابس جديدة "بالمجان" لطلاب 500 أسرة فى الغربية

الملابس الجديدة بالمجان
الملابس الجديدة بالمجان

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية وجمعية الأورمان في تنظيم معرض بمناسبة العام الدراسي الجديد؛ بهدف توزيع الملابس الجديدة بالمجان على طلاب من أبناء 500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بمنطقة المنشية ومنطقة الجمهورية وسكة زفتى ومحلة البرج بالمحلة الكبرى.

تنظيم المعرض جاء بمناسبة العام الدراسي الجديد وبهدف تخفيف العبء

أكد أحمد عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم المعرض جاء بمناسبة العام الدراسي الجديد وبهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا سعيدًا ومثمرًا، لافتا إلى أن الكثير من المستفيدين أعرب عن فرحتهم وسعادتهم الغامرة لتسليم ذويهم الطلاب ملابس جديدة بمناسبة العام الدراسي الجديد.

جمعية الأورمان من أقدم الجمعيات على مستوى الجمهورية وتقدم الجمعية عددًا كبيرًا من الخدمات التي تهدف من خلالها إلى مساعدة الفئات المحتاجة في المجتمع المصري، ومن خلال موقع شباب العالم، سنتحدث عن التسجيل في منحة جمعية الأورمان الخيرية 2023 وقيمة المنحة، وكذلك أهم الشروط للحصول عليها، وما هي المشروعات التي تدعمها الجمعية.

تقدم جمعية الأورمان الخيرية منحة للفئات الأكثر احتياجًا ومن لديها القدرة على العمل، لكن لا تستطيع تمويل الأفكار، لذا تقدم الجمعية هذه المنحة المتمثلة في صورة قرض حسن بدون فوائد للمستفيدين لتنمية مشروعاتهم وتبلغ قيمة القرض 21 ألف جنيه على مرحلتين:

المرحلة الأولي: قيمتها 10.500 جنيه تسدد على 25 شهرًا، وذلك بقيمة 400 جنيه شهريًا.

المرحلة الثانية: قيمتها 10.500 لا ترد، وللتجديد يشترط السداد بانتظام وأن يكون المشروع قائمًا ويتطور.

ويمكن التسجيل في منحة جمعية الأورمان الخيرية 2023 من خلال موقع الجمعية من هنــــا، كما يمكن الاتصال بالجمعية من خلال الخط الساخن: 19455

مديرية التضامن الإجتماعي الملابس الجديدة الأسر الأولى بالرعاية وجمعية الأورمان معرض بمناسبة العام الدراسي الجديد الأيتام وغير القادرين

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