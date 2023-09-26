الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حزب الشعب الفلسطينى يدين الاعتداء الإرهابى على سفارة كوبا فى واشنطن

الشعب الفلسطينى
الشعب الفلسطينى

أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديدة للاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له سفارة جمهورية كوبا في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد الحزب مجددا تضامنه الكامل مع جمهورية كوبا وشعبها وقيادتها.

وقال حزب الشعب، في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الثلاثاء، إن الحزب وفي الوقت الذي يؤكد فيه أن هذا الاعتداء السافر يشكل انتهاكا صريحا للقوانين والمواثيق الدولية ومنها الدبلوماسية، يرى فيه أيضا تعبيرا عن حالة العداء والوحشية تجاه كل ما هو تقدمي ومقاوم للإمبريالية والهيمنة والاستغلال في العالم.

ولفت "الشعب الفلسطيني" إلى أن توقيت هذا الاعتداء لم يأت من فراغ، خاصة بعد أن استضافت كوبا قمة الـ٧٧ + الصين، وتطلعها المشروع لتعزيز مكانتها على المستوى العالمي.

وأضاف الحزب أن "الشعب الفلسطيني"، وكل قواه الوطنية، يقف إلى جانب كوبا بوجه العقوبات الجائرة المتواصلة عليها، بهدف إضعافها وفرض الهيمنة عليها، ويؤكد صلابة وعمق العلاقة بين فلسطين وكوبا وشعبيها الشقيقين، واستمرار التعاون المشترك.

حزب الشعب الفلسطينى كوبا ​واشنطن​ هجوم إرهابي الولايات المتحدة

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