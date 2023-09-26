محافظ الغربية يشارك في الندوة التثقيفية لخريجي الأزهر

استقبل د.طارق رحمي محافظ الغربية د.محمد حسين المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، اللواء أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وأحمد عبد الحميد، مدير فروع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور حمدي أحمد سعد، والدكتور سيف رجب قزامل رئيس المنظمة فرع الغربية، الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالغربية وفد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمكتبه بديوان عام محافظة الغربية وذلك قبل المشاركة في فعاليات الندوة التثقيفية للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ثقافة الوعي في بناء الاوطان.

عقب اللقاء شارك د.طارق رحمي محافظ الغربية في فعاليات الندوة التثقيفية للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ثقافة الوعي في بناء الاوطان وذلك بحضور فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق ونائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الدكتور سيف رجب فرامل أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بطنطا ورئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالغربية والدكتور حمدي أحمد سعد عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، اللواء أسامة ياسين نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، عمداء الكليات بجامعة الأزهر، وأعضاء هيئة التدريس، وممثلي الهيئات المختلفة.

بدأ اللقاء بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ومن ثم الترحيب بالحضور.

لا بد من كل شاب أن يفخر بكونه مصريًا

في كلمته، أكد د.طارق رحمي محافظ الغربية أنه لا بد من كل شاب ان يفخر بكونه مصريا ويعلم جيدا ان هذا الوطن مستهدف منذ ايام الفراعنة حتى العدو الغاشم ويعلم جيدا ان من افضال الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي هو توفير الأمن والأمان فى مصر فى الوقت الذى ضعفت فيه كل الدول المجاورة.

وأضاف رحمي أن الغرب دائما ما يلجأ إلى التشكيك فى هويه الشعب المصري ودينه وحضارته ويسعون إلى اخراجه من الحضاريه المصريه وتجريده من حضارته.

وحث المحافظ الشباب عن التحرى من مايتم نشره على مواقع التواصل، موضحًا أن الكثير من هذه المنشورات بمثابة رصاصة تصيب صدر الوطن.

واختتم المحافظ كلمته بأنه لا بد من أن يعرف كل مواطن مصري واجباته وحقوقه وواجباته قبل حقوقه أمام الله والوطن وامام نفسه .