الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المتحف القومى للحضارة يستقبل وفدًا رفيع المستوى من الصين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل المتحف  القومي للحضارة المصرية، وفداً رفيع المستوى من دولة الصين، برئاسة "لي شي"، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ضمن سلسلة الزيارات الرسمية التي يشهدها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

كان في استقبال الوفد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، والدكتور ميسرة عبدالله نائب الرئيس التنفيذي للشئون الأثرية، حيث اصطحبوا "لي شي" والوفد المرافق له في جولة داخل المتحف تضمنت مبنى الاستقبال، والمنطقة المطلة على بحيرة عين الحياة، والمسرح المكشوف، حيث تعرف علي إمكانات كل منطقة ضمن المقومات التي يتمتع بها المتحف، ما يجعله مقصدا لكل الشخصيات والضيوف الذين يزورون مصر في المناسبات والأحداث المختلفة.

قصة الحضارة المصرية العريقة داخل المتحف القومي للحضارة 

وخلال جولته، تعرف عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، على مقتنيات القاعات المختلفة في المتحف، التي تتميز بالثراء والتنوع التاريخي لتحكي قصة الحضارة المصرية العريقة منذ عصور ما قبل التاريخ حتي العصر الحديث، وهو ما يظهر في سيناريو العرض المتحفي في قاعاته المختلفة.

كما أطلعه الدكتور أحمد غنيم على ما يقدمه المتحف من أنشطة تراثية وفعاليات ومعارض فنية مختلفة، وذلك في إطار دوره الثقافي والفني، كما أهدى للسيد "لي شي"، كتالوج المومياوات الملكية كهدية تذكارية.

وفي نهاية الزيارة، أعرب "لي شي"، عن إعجابه الشديد بالموقع المتميز للمتحف، والكنوز الأثرية المعروضة فيه من مختلف الحقب التاريخية، التي تظهر روعة الحضارة المصرية وتاريخها عبر العصور، ووجه الشكر لإدارة المتحف علي حسن الاستقبال والتنظيم الجيد للزيارة.

يشار إلى أن المتحف القومي للحضارة المصرية يعد واحد من أهم المتاحف في مصر ولهذا لى وفود قادمة الينا تحرص على زياراته.

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