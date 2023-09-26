"انتعاشة فنية".. بشرى بين "طبيبة شرعية" و"فى حتة تالتة"

حالة من الانتعاشة الفنية تعيشها الفنانة بشرى، على المستوى الدرامي والسينمائي والغنائي، إذ تستعد لاستئناف تصوير دورها فى أحدث مسلسلاتها "طبيبة شرعية" بقيادة المخرج شادى أبوشادي، ونخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم نضال الشافعى ومروة عبدالمنعم، وذلك فور عودتها من الإمارات، خاصة أنها سافرت رفقة نجوم أحدث أعمالها السينمائية فيلم "أولاد حريم كريم" لحضور العرض الخاص للفيلم مع الجمهور.

بشرى تستأنف تصوير "طبيبة شرعية"

قطعت بشرى شوطا طويلا فى تصوير أحداث مسلسل "طبيبة شرعية"، داخل استديو السمنودي، ومن المقرر استكمال المشاهد المتبقية فى عدد من المواقع المتفرقة، وتدور أحداث المسلسل حول عالم الطب الشرعي والأبعاد العلمية والفنية والطبية في تفسير الجريمة من خلال كواليس وحياة طبيبة شرعية وزميلاتها، بعد أن وجدوا أنفسهم متورطين في قضايا ترتبط بعملهم وتؤثر على حياتهم الشخصية.

مسلسل "طبيبة شرعية" من تأليف محمد الغيطي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم: بشرى، نضال الشافعى، رزان مغربي، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، مروة عبدالمنعم، منذر رياحنة، أيمن عزب، عابد عناني، آمال رمزي، ياسمين جمال، فراس سعيد، مريم الجزائرية، سميرة صدقي، محمد عبدالجواد، ياسر على ماهر، ومن إخراج شادي أبوشادي.

بشرى تواصل طرح أحدث ألبوماتها "فى حتة تالتة"

وعلى الصعيد الغنائي، تستعد بشرى لطرح خامس أغنيات أحدث ألبوماتها الذي يحمل اسم "فى حتة تالتة"، وتطرح أغنياته بشكل منفرد، خاصة أنها طرحت منه أربع أغنيات، وهى: "رنة خلخال"، و"أنا مشكلة"، و"الليل"، و"369"، وحققت من خلالها ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات.

فيلم "أولاد حريم كريم"

ويعرض لبشرى، حاليا، فيلم "أولاد حريم كريم" بالسينمات منذ ثلاثة أسابيع، وحقق ردود أفعال إيجابية قوية وإيرادات مرتفعة تخطت الـ7 ملايين جنيه.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة: مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، وبشري، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم: تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions)، وتوزيع خارجي روتانا.