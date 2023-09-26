تطوير شامل.. أشرف صبحى يستعرض أهم إنجازات الدولة الرياضية بعد 2014

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوضع الرياضي في مصر قبل ٢٠١١ كان متدنيًا بصورة كبيرة، وعلى مدار الأربعين عامًا الماضية، لم يتم بناء سوى ٤٢ حمام سباحة على نفقة الدولة، وبعد ٢٠١٤ وبالتعاون مع القطاع الخاص، تم بناء ١٩٢ حمام سباحة في مختلف المحافظات، ضمن تطوير شامل بالقطاع الرياضي خلال تلك الفترة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، خلال إلقاء كلمته بجلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات الاحتفال بتفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن حمامات السباحة غيرت شكل ومفهوم القرى.

وأضاف، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ساعدت الوزارة في تطوير مراكز الشباب، حيث تم تطوير ١٣٩ مركز شباب مع إضافة ٢٦٦ مركزًا في المرحلة الأولى أيضًا، والمرحلة الثانية من المتوقع إضافة ٩٠٠ مركز.

مراكز الشباب بالمحافظات

وأشار إلى أن الدولة المصرية استمرت في تطوير القطاع الرياضي بالقرى رغم أزمة كورونا التي أثرت بالسلب على كل القطاعات بمختلف دول العالم.