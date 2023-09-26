الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صبحي يطلب موافقة الرئيس السيسي على إقامة حفل تكريم أبطال مصر العالميين

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تعمل على تجهيز مشروع "يوم رياضي لمصر والرياضين”، وتعمل على جمع جميع أبطال مصر العالميين للمشاركة فيه.

وطالب صبحي، خلال جلسة "بناء الإنسان"، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق طلاب مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس بالموافقة على إقامة حفل تكريم الأبطال في مشروع "يوم رياضي لمصر والرياضين" والحديث معهم أيضا.

وقال وزير الشباب والرياضة، إن بناء الإنسان يأتي من خلال وجود شخصية متزنة عقلياً، نفسيا، واجتماعياً، ولهذا تحرص الدولة على تدشين هذه التربية الصحيحة في المؤوسسات التربوية مثل الأسرة، المدرسة، الجامعة، مركز الشباب، الكنيسة والمسجد.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية للشباب في عام 2018 بهدف بناء الإنسان.

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