"الأوقاف" تنشر أسماء المرشحين للإيفاد للجامعة المصرية بكازاختسان

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي من المتقدمين للإيفاد إلى الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان.

وقالت وزارة الأوقاف المصرية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن من يحق لهم دخول الاختبار الشفوي من المتقدمين للإيفاد إلى الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان من الحاصلين على الدكتوراة في أحد التخصصات التالية: (البلاغة والنقد- اللغويات- الدعوة والثقافة الإسلامية والأديان والمذاهب- العقيدة والفلسفة).

وأوضحت أن الاختبار الشفوي من المتقدمين للإيفاد إلى الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان، سيكون يوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر 2023، بمسجد النور بالعباسية، وهم على النحو التالي:

في الجهة المقابلة، أعلنت وزارة الأوقاف عن أفضل ثماني مديريات أداءً في مقارئ الأعضاء، حيث أوضحت أنه في إطار متابعة الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم لمقارئ الأعضاء من خلال البث المباشر لها على الصفحات الرسمية للمديريات الإقليمية، يسرنا أن ننشر أفضل ثماني مديريات أداءً، وهي مديريات أوقاف "الدقهلية، الغربية، الوادي الجديد، أسيوط، البحر الأحمر، أسوان، شمال سيناء، سوهاج".

في سياق آخر، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء)، يومي الخميس والجمعة، الموافق 28 و 29 سبتمبر 2023، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وتضم (خمسة عشر عالماً): خمسة من علماء الأزهر الشريف ، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: “ مظاهر رحمة النبي - صلى الله عليه وسلم - بأمته”.