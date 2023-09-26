الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية لرحيل عبدالناصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أناب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

وقام الفريق أول محمد زكى بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.

كما التقى بأسرة الزعيم الراحل ونقل لهم اعتزاز وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى 
رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وما قدمه من خدمات لمساندة الشعوب فى تطلعاتها نحو الحرية والاستقلال.

التاريخ المصرى يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن التاريخ المصرى يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبدالناصر، مشيرًا إلى أن مصر اليوم تصنع معجزة حقيقية بإرادة حرة قوية فى مواصلة المسيرة التنموية والحضارية وخلق مجتمع آمن يشعر فيه المواطن بالعزة والكرامة.

حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

الرئيس السيسي وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى عبدالناصر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر

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