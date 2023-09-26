الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف صبحى: الدولة تهدف لبناء الإنسان بما يليق بملامح الجمهورية الجديدة

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه في ٢٠١٨ أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية للشباب بهدف بناء الإنسان.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، خلال إلقاء كلمته ضمن العرض الخاص ببناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بحضور الرئيس السيسي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن بناء الإنسان يأتي من خلال وجود شخصية متزنة عقليًا، نفسيًا، واجتماعيًا، ولهذا تحرص الدولة على تدشين هذه التربية الصحيحة في المؤسسات التربوية مثل الأسرة، المدرسة، الجامعة، مركز الشباب، الكنيسة والمسجد.

 

تطوير مراكز الشباب 


وأضاف، أن الدراما المصرية كانت تصور الواقع الخاص بالبنية التحتية والإنشائية للمناطق الرياضية الشبابية، ولكن بعد ٢٠١٤ تغير الوضع تمامًا، حيث تم تطوير مراكز الشباب في جميع المحافظات المصرية، وتم عمل تجمعات داخل تلك المراكز.

أشرف صبحي السيسي الاستراتيجية الوطنية لتأهيل الشباب بناء الانسان اكسترا نيوز

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