الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وسام فتوح: الفجوة التمويلية لقطاع الزراعة العربية تصل لـ 28 مليار دولار سنوياً

وسام فتوح
وسام فتوح

شارك أمين عام اتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، بدعوة من أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في اجتماع وزراء الزراعة العرب، في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، بحضور مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفسور إبراهيم الدخيري، وبمشاركة وزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس الحاج حسن، وجميع وزراء الزراعة العرب.

استعراض المقترحات التمويلية غير التقليدية 

وقد ألقى الدكتور فتوح خلال فعاليات الاجتماع كلمة حول واقع الفجوة التمويلية لقطاع الزراعة في المنطقة العربية والبالغة ما بين 20 و 28 مليار دولار سنوياً، وعرض عدداً من المقترحات التمويلية غير التقليدية التي تساعد على تعزيز التمويل من القطاعين العام والخاص للمشاريع الزراعية القائمة والناشئة، وهو ما يرفع من مساهمة قطاع الزراعة في الاقتصاد العربي العربي، ويعزز الأمن الغذائي العربي، ويخلق فرص عمل للشباب، ويحد من البطالة والفقر، وبالتالي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، عدا عن أنه يؤمن فرص استثمارية وتمويلية جديدة للقطاع الخاص العربي. 

كما عرض الدكتور فتوح لمبادرة اتحاد المصارف العربية تشجيع المصارف والمؤسسات المالية العربية على  زيادة التمويل للتنمية المستدامة، عبر استثمارات وتمويلات مربحة، وتصب في أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وكان لقاء الدكتور فتوح مع  وزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس الحاج حسن، جرى فيه التباحث في أوجه التعاون بين الاتحاد ووزارة الزراعة اللبنانية.

اقرأ أيضًا

 

"المشاط" تُشارك فى جلسة نقاشية حول "تحفيز الاستثمار فى الطبيعة كبنية تحتية"

 

موعد بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 والأوراق المطلوبة

وسام فتوح البنوك العربية البنك المركزي رئيس اتحاد المصارف العربية البنوك

مواد متعلقة

مجلس إدارة ماونتن فيو يصدر قرارًا بتعيين وائل عز ووائل لطفى كرئيسين تنفيذيين لقيادة الشركة

الأكثر قراءة

«الدستور» تكشف كيف دافع أمين عمر عن نفسه فى أزمة مباراة الزمالك؟

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

لجنة الحكام لـ"الدستور": إعادة مباراة الزمالك والمقاولون فى هذه الحالة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

ملحمة وطنية.. تزايد الأهالى أمام الشهر العقارى بالزاوية لتحرير توكيلات لـ"السيسى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر