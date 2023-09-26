وسام فتوح: الفجوة التمويلية لقطاع الزراعة العربية تصل لـ 28 مليار دولار سنوياً

شارك أمين عام اتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، بدعوة من أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في اجتماع وزراء الزراعة العرب، في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، بحضور مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفسور إبراهيم الدخيري، وبمشاركة وزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس الحاج حسن، وجميع وزراء الزراعة العرب.

استعراض المقترحات التمويلية غير التقليدية

وقد ألقى الدكتور فتوح خلال فعاليات الاجتماع كلمة حول واقع الفجوة التمويلية لقطاع الزراعة في المنطقة العربية والبالغة ما بين 20 و 28 مليار دولار سنوياً، وعرض عدداً من المقترحات التمويلية غير التقليدية التي تساعد على تعزيز التمويل من القطاعين العام والخاص للمشاريع الزراعية القائمة والناشئة، وهو ما يرفع من مساهمة قطاع الزراعة في الاقتصاد العربي العربي، ويعزز الأمن الغذائي العربي، ويخلق فرص عمل للشباب، ويحد من البطالة والفقر، وبالتالي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، عدا عن أنه يؤمن فرص استثمارية وتمويلية جديدة للقطاع الخاص العربي.

كما عرض الدكتور فتوح لمبادرة اتحاد المصارف العربية تشجيع المصارف والمؤسسات المالية العربية على زيادة التمويل للتنمية المستدامة، عبر استثمارات وتمويلات مربحة، وتصب في أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وكان لقاء الدكتور فتوح مع وزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس الحاج حسن، جرى فيه التباحث في أوجه التعاون بين الاتحاد ووزارة الزراعة اللبنانية.

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