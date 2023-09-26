وكيل "تعليم دمياط" يتابع استعدادات مدارس السرو للعام الدراسي الجديد

أجرى علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بعدة مدارس بإدارة السرو التعليمية، لمتابعة مدى استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي الجديد، تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

شملت الجولة مدارس إبراهيم سويلم الابتدائية، سيف الدين الإعدادية بنات، سلطان بدوي للتعليم الأساسي، سيف الدين الابتدائية رقم ١، تل الكاشف الإعدادية المشتركة، لمتابعة ورصد جاهزيتها لانطلاق العام الدراسي الجديد بداية أكتوبر المقبل.

وشدد وكيل تعليم دميـاط، خلال الجولة، على ضرورة تعليق لائحة الانضباط المدرسي في مكان ظاهر بالمدرسة ومواصلة الاستعدادات النهائية وضرورة التزام القائمين بالعملية التعليمية بكل الإدارات التعليمية بالجدية والإخلاص والعطاء في العمل، وتقدير المسئولية لتوفير المناخ المناسب للطلاب مع بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمي متميز.

وأشاد عبد الرؤوف، خلال الزيارة بالاستعداد الجيد للمدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي.

وكيل تعليم دمياط يواصل جولاته لمتابعة استعدادات العام الدراسي الجديد

وأكد وكيل تعليم دميـاط استمرار جولاته الميدانية المفاجئة بكل الإدارات التعليمية؛ لمتابعة جاهزيتها قبل انطلاق الدراسة، معربًا عن خالص أمنياته بتحقيق عام دراسي ناجح حافل بالعطاء المثمر، متمنيًا كل التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

وكان أكد عبد الرؤوف أن الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وافقت على بدء الدراسة بالصفوف الأولى للمراحل KG1 والأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي بالمدارس "ذات الفترتين" السبت المقبل، على أن تنتظم الدراسة بجميع الصفوف الدراسية بالمدارس يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/١.

وتبدأ الدراسة بالصفوف الأولى للمراحل KG1 والأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي بالمدارس "ذات الفترة الواحدة" يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/١ على أن تنتظم الدراسة بجميع الصفوف الدراسية بالمدارس يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢.

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