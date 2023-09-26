الرئيس السيسى: هناك مَنْ يحاول بث السموم فى عقول وقلوب الناس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة تنفذ مشروعات للتدريب والتأهيل في الأكاديمية العسكرية، وتم تأهيل 1000 معلم.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة "بناء الإنسان" ضمن فعاليات يوم تميز الجامعات المصرية، أن هناك مَنْ يحاول التشويه والإساءة وبث السموم في قلوب وعقول الناس، ويحطم الأمل في بكرة، من خلال شائعات وأكاذيب وإفك في ظل ظروفنا الحالية.

وتابع: "عمري ما قولت كلام معسول ولا أحلام.. ولا عمري ما قولت أنا هجيب معايا.. أنا قولت عمل وبس.. هنفضل نشتغل لغاية ما ربنا يوفقنا ويكرمنا".