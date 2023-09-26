الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"تعليم الشيوخ" تشيد بتكريم الرئيس السيسى لأوائل الجامعات

الدكتور نبيل دعبس
الدكتور نبيل دعبس

أشاد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بلقاء  الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمجلس الأعلى للجامعات وتكريم أوائل الجامعات الحكومية والخاصة، خلال احتفالية كبرى بجامعة قناة السويس على هامش افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمحافظة الإسماعيلية.

وقال دعبس إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم جدا بملف التعليم، سواء كان ما قبل الجامعي أو الجامعي وحوار الرئيس اليوم مع قيادات الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات وتكريمه أوائل الجامعات هو دليل واضح على هذا الأمر.

وأضاف رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ قائلا إن مناقشة الرئيس خلال اجتماعه مع المجلس الأعلي للجامعات ملفات جودة التعليم والتنافسية فى مجال التعليم العالي والبحث العلمى، خطوة إيجابية للغاية وتأكيد على الدور المهم الذي تقوم به الجامعات المصرية وعلي دورهم الريادي.

رسالة الرئيس بتكريم أوائل الطلبة دافع لكل الطلاب

وأكد رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ أن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لأوائل الجامعات الحكومية والخاصة من كل الجامعات يعد رسالة قوية لطلاب مصر ودافعا لهم وباهتمام القيادة السياسية بهم وبأنهم مستقبل الدولة وحاضرها من أجل التطوير والابتكار والتحديث والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.

اهتمام الرئيس بالشباب فاق الحدود 

وأشار دعبس إلى أن اهتمام الرئيس بالشباب لأنهم عصب الأمة ووقود المستقبل وإحدى دعائم الجمهورية الجديدة، خاصة أن الدولة تعمل بكل قوة على تمكين الشباب سياسياً واقتصاديا  من خلال البرامج التدريبية على القيادة من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب، علاوة على إفساح المجال أمامهم داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والأحزاب المختلفة وتدعم هذا الاتجاه، ما أدى إلى تولي الشباب المناصب القيادية فى الجهاز التنفيذى للدولة، إلى جانب إشراكهم فى الحياة النيابية.

وقال إن القيادة السياسية أفسحت المجال أمام الشباب من خلال الاستماع لآرائهم عن طريق مؤتمرات الشباب العالمية، والحوار الوطني.

وأكد ضرورة طرح الشباب الأفكار العملية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة، في مختلف المجالات، خاصة التعليمية لضمان جودة التعليم ودخول سوق المنافسة العالمية في البحث العلمي.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الأعلى للجامعات أوائل الجامعات محافظة الإسماعيلية مجلس الشيوخ

مواد متعلقة

برلمانيات: الرئيس السيسى أوفى بكل وعوده.. تزكيتنا واجبة لـ"الصادق الأمين"

"يمامة" يطالب أعضاء حزب الوفد بالتوجه لمجلس النواب لتزكيته

إقبال من أعضاء مجلس النواب على تحرير نماذج تزكية المرشحين لانتخابات الرئاسة

وكيل تشريعية النواب: الرئيس السيسى خاض حربًا شرسة ضد الإرهاب وصوتى له

الأكثر قراءة

لجنة الحكام لـ"الدستور": إعادة مباراة الزمالك والمقاولون فى هذه الحالة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

وزير قطاع الأعمال العام يكشف حقيقة مفاوضات بيع الدلتا للصلب لمصنعي الحديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر

اشتباكات حدودية.. كيف تصدى لبنان لاعتداء إسرائيلى على سيادته فى منطقة بسطرة؟