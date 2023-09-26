"تعليم الشيوخ" تشيد بتكريم الرئيس السيسى لأوائل الجامعات

أشاد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمجلس الأعلى للجامعات وتكريم أوائل الجامعات الحكومية والخاصة، خلال احتفالية كبرى بجامعة قناة السويس على هامش افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمحافظة الإسماعيلية.

وقال دعبس إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم جدا بملف التعليم، سواء كان ما قبل الجامعي أو الجامعي وحوار الرئيس اليوم مع قيادات الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات وتكريمه أوائل الجامعات هو دليل واضح على هذا الأمر.

وأضاف رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ قائلا إن مناقشة الرئيس خلال اجتماعه مع المجلس الأعلي للجامعات ملفات جودة التعليم والتنافسية فى مجال التعليم العالي والبحث العلمى، خطوة إيجابية للغاية وتأكيد على الدور المهم الذي تقوم به الجامعات المصرية وعلي دورهم الريادي.

رسالة الرئيس بتكريم أوائل الطلبة دافع لكل الطلاب

وأكد رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ أن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لأوائل الجامعات الحكومية والخاصة من كل الجامعات يعد رسالة قوية لطلاب مصر ودافعا لهم وباهتمام القيادة السياسية بهم وبأنهم مستقبل الدولة وحاضرها من أجل التطوير والابتكار والتحديث والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.

اهتمام الرئيس بالشباب فاق الحدود

وأشار دعبس إلى أن اهتمام الرئيس بالشباب لأنهم عصب الأمة ووقود المستقبل وإحدى دعائم الجمهورية الجديدة، خاصة أن الدولة تعمل بكل قوة على تمكين الشباب سياسياً واقتصاديا من خلال البرامج التدريبية على القيادة من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب، علاوة على إفساح المجال أمامهم داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والأحزاب المختلفة وتدعم هذا الاتجاه، ما أدى إلى تولي الشباب المناصب القيادية فى الجهاز التنفيذى للدولة، إلى جانب إشراكهم فى الحياة النيابية.

وقال إن القيادة السياسية أفسحت المجال أمام الشباب من خلال الاستماع لآرائهم عن طريق مؤتمرات الشباب العالمية، والحوار الوطني.

وأكد ضرورة طرح الشباب الأفكار العملية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة، في مختلف المجالات، خاصة التعليمية لضمان جودة التعليم ودخول سوق المنافسة العالمية في البحث العلمي.