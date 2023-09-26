الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: تدريب المعلمين بالأكاديمية العسكرية يعود بالنفع على الطلاب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن تدريب المعلمين مهمة خطيرة ومهمة جداً، وتدريب المعلمين وتقييمهم فرصة جيدة لتحقيق العدالة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حضوره جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق الطلاب، أن الجهاز الإداري في الدولة في حاجة ليكون أكثر التزاما.

وطالب الرئيس السيسي، بأن يكون تدريب المعلمين بالأكاديمية العسكرية، ما يعود بالنفع على الطلاب في تعليمهم الانتماء والولاء لبلادهم. 

الرئيس السيسي يشهد فعاليات جلسة حكاية وطن بحضور رؤساء اتحادات

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل جامعة قناة السويس ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

واجتمع الرئيس السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

الرئيس عبدالفتاح السيسي المعلمين الجهاز الإداري

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