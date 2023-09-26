مصر للتأمين تشارك في معرض مؤتمر اجتماعات البنك الآسيوي

شاركت شركة مصر للتأمين في المعرض المقام على هامش الاجتماع السنوي الثامن للبنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية بشرم الشيخ.

وقالت الشركة في بيان اليوم إن مصر شهدت حدثا تاريخيا، حيث تستضيف مصر تحت رعاية عبد الفتاح السيسي الاجتماع السنوي الثامن للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية “AIIB” بمدينة شرم الشيخ يومي 25 ، 26 سبتمبر 2023 والذي يعقد لأول مرة بإفريقيا، وأن اختيار مصر إنما يعد دلالة على أننا نمتلك من القدرات والخبرات التى تؤهلنا لاستضافة المحافل الدولية وإظهارها بالصورة اللائقة بمصر والتى تعكس مكانتها الإقليمية والدولية.

ويشارك في هذا الحدث العالمي ٣ آلاف من أكثر الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا من أهم رموز الاقتصاد على المستوى الدولى، بينهم ١٠٦ وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية؛ مما يسهم في جذب تدفقات استثمارية جديدة في المشروعات التنموية والاجتماعية والصديقة للبيئة وان عقد الاجتماع الثامن للبنك بمصر سيحقق لنا الاستفادة من خبرات وقدرات البنك الاَسيوي في حشد الموارد المالية للاستثمارات الخاصة في القطاعات ذات الألوية الوطنية؛ بما يحقق أهداف التنمية المستدامة التي ترتكز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص على نحو يسهم في زيادة معدلات النمو، وفرص العمل.

ويتضمن هذا الحدث المهم إقامة معرض للشركات المصرية والأجنبية والذي سيسهم في فتح آفاق رحبة لتطوير البنية التحتية.

مصر للتأمين أكبر شركة تأمين ممتلكات في السوق المصري

وتشارك مصر للتأمين بالمعرض المقام على هامش الاجتماع الثامن للبنك باعتبارها أكبر شركة تأمين ممتلكات في السوق المصري واحدى الشركات التابعة لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأول شركة تأمين وطنية وعلامة من علامات استقلال الاقتصاد المصري منذ نشأتها على يد رائد الاقتصاد الوطني طلعت حرب عام 1934 كأول شركة تأمين برأس مال مصري وإدارة مصرية لتوفير الحماية التأمينية للمشروعات المصرية. فكانت بذلك النواة الأولى لنشأة صناعة التأمين الوطني ، وتحرص شركة مصر للتأمين منذ نشأتها على توفير التغطيات التأمينية المناسبة لحماية الاقتصاد الوطني وتقديم الحماية التأمينية للمشروعات الوطنية العملاقة والمساهمة في الاستثمارات المختلفة والمتنوعة التى تعزز من كفاءة الاقتصاد هذا بالإضافة إلى ما تقدمه شركة مصر للتأمين من تغطيات تأمينية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مما يعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية لاصحاب المشاريع ويحقق التنمية المستدامة.

وقد تشرفت الشركة بزيارة وزير الدكتور محمد معيط لجناح الشركة بالمعرض المقام على هامش الاجتماع الثامن للبنك الآسيوي، حيث أشاد بالدور الوطنى الذي تقوم به الشركة منذ نشأتها.

الجدير بالذكر أن شركة مصر للتأمين تسعى دائما للتطوير والتحديث وفق استراتيجية طموحة لتحديث الخدمات التأمينية من خلال اتباع طرق سريعة وتفاعلية مع العملاء لتعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي والوصول لأكبر عدد من الشرائح المختلفة للعملاء والعمل على تقديم أفضل الحلول التأمينية المبتكرة والعمل على ايجاد طرق تسويقية سريعة وفتح قنوات إتصال متعددة مع العملاء وتيسير العملية التأمينية باسرع وابسط الاجراءات وصولا لتحقيق الشمول التأميني.