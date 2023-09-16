عمر جودة: نفذنا خطة طموحة لعودة «مصر للتأمين» لمكانتها.. واستفدنا من التقدم التكنولوجى

- الإصدار الإلكترونى لعدد من الوثائق من خلال تطبيق مصر للتأمين

- نحرص على تنفيذ مبادرة سنوية لتدريب طلاب الجامعات

قال عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مصر للتأمين، إن الشركة تخطو خطوات واثقة نحو المستقبل مدعومة بخبرة وتجارب ما يقرب من ٩ عقود فى خدمة الاقتصاد الوطنى، مؤكدًا أن الشركة تعمل على تنفيذ خطة استراتيجية طموحة للمستقبل.

أوضح «جودة»، لـ«الدستور»، أن الخطة ترتكز على العديد من المحاور المهمة، تتمثل فى الاستفادة من التقدم التكنولوجى الهائل لتقديم أفضل الخدمات التأمينية للعملاء، وتسهيل إجراء العملية التأمينية بأسرع وقت وأعلى كفاءة، ولذلك اتخذت الشركة العديد من الخطوات فى هذا الشأن.

وأشار إلى أنه من ضمن الخطة الانتهاء من عملية التحول الرقمى من أجل الاستفادة من التطور لتحسين، وتسريع آلية وطرق العمل اليومية، والعمل على الابتكار فى تقديم المنتجات وخدمات العملاء بشكل فعال، وتقديم خدمات أفضل وأسرع.

وأضاف أنه تم وضع نظام عمل جديد تم تطبيقه على قطاعات الشركة المختلفة على نحو فعال، لتحديث أنظمة التأمين الأساسية وتطوير العمليات الرئيسية لتيسير كفاءة عمليات الاكتتاب والمطالبات، ودعم تطوير المنتجات الجديدة مما يمكن الشركة من تحقيق التكامل مع العملاء بشكل أفضل من خلال العمليات الرقمية بالكامل.

وأوضح أنه تم تفعيل الإصدار الإلكترونى لعدد من الوثائق من خلال تطبيق مصر للتأمين، وذلك بتوفير أحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعى لتوفير الخدمات التأمينية عبر منصات ذكية، لتقديم تجربة فريدة لعملاء مصر للتأمين وميكنة كامل العملية التأمينية.

وتابع أنه من خلال تطبيق مصر للتأمين يتمكن العميل من اتخاذ كل خطوات إصدار وثيقة تأمين السيارات بدءًا من طلب التأمين، حيث يتم إدخال الماركة وطراز وسنة الصنع والقيمة السوقية للسيارة، لمعرفة وحساب المبلغ التأمينى، وحساب قسط التأمين، واستكمال باقى الإجراءات بكل سهولة ويسر، واختيار التغطيات المناسبة ونوع الفحص الخاص بالسيارة «فى حالة السيارة المستعملة»، واختيار التاريخ والوقت والمكان المناسب للعميل لإجراء المعاينة.

وأضاف أنه يمكن أيضًا الدفع «online» عن طريق العديد من شركات الدفع الإلكترونى، ويستطيع العميل فى حالة وقوع حادث أن يبلغ عنه، من خلال التطبيق وإدخال كل التفاصيل، بالإضافة لذلك، يمكن للعميل إصدار وثائق الحوادث الشخصية، ومنها «وثيقة تأمين حياة كريمة» من خلال التطبيق بأبسط الخطوات والإجراءات، دون الحاجة إلى التوجه لأى فرع من فروع الشركة.

وأكد أنه تم تطوير المنتجات والخدمات التأمينية التى تقدمها الشركة للعملاء، وذلك بتقديم حلول تأمينية مبتكرة، تناسب احتياجات العملاء وانطلاقًا من ذلك أولت الشركة اهتمامًا خاصًا بالتأمين متناهى الصغر، وعمدت إلى استحداث خدمات تأمينية لحماية شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوى الدخول المنخفضة، من خلال توفير تغطية تأمينية ضد العديد من الأخطار، فى مقابل سداد أقساط بسيطة تتناسب مع طبيعة الخطر المُؤمّن عليه.

وقال إن ذلك يعد من أهم الخطوات لتحقيق استراتيجية الشمول التأمينى ومن ثم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، فكان من ذلك إصدار الشركة وثيقة حياة كريمة ضد أخطار الحوادث الشخصية، والتى توفر العديد من المزايا والتغطيات التأمينية مقابل قسط سنوى بسيط.

وأوضح «جودة» أنه تم الاهتمام بالعنصر البشرى الذى يُعد الركيزة الأساسية لتقدم وتطور المؤسسات، حيث وجهت الشركة جهودها للعمل على تنظيم الهيكل الإدارى للعاملين بالشركة، وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم، والعمل على تدريبهم، وإكسابهم الخبرات اللازمة.

وأضاف: «لا يقتصر اهتمام الشركة بالعاملين داخلها وحسب، إنما يمتد اهتمامها للنشء الجديد من الشباب، فتحرص على إعداد وتنفيذ مبادرة سنوية لتدريب طلاب الجامعات بمناطق وفروع الشركة المختلفة، كان آخرها مبادرة يلا نجهز سوا، واجهز لبكرة، وتم تدريب الطلاب على مدار ٤ أسابيع بقطاعات ومناطق وفروع الشركة المختلفة فى جميع أنحاء الجمهورية، شملت الإسكندرية ومحافظات القناة وسيناء، وفروع الشركة بمناطق الوجه البحرى، ومحافظات الوجه القبلى».

وقال إن الشركة تحرص على تقديم الدعم للطلاب فى جميع محافظات الجمهورية عبر ١٠٠ فرع، حيث تم تدريب الطلاب وفقًا لدراسة وتخصص كل طالب، مؤكدًا أن نسبة الإناث المتدربات بلغت ٦٣٪، وهذا يأتى تأكيدًا لرؤية الشركة وهدفها والحرص على تمكين وإعداد المرأة للمستقبل.