الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تجار الإسماعيلية: السوق المتطور يتيح الفرص للجميع ويحيى تجارة الأسماك من جديد

سوق السمك
سوق السمك

أقامت الدولة سوقا متطورا للسمك بدلا من السوق المقام بوسط محافظة الإسماعيلية منذ الثمانينات، والذي كان يسيطر عليه العشوائية والزحام بين المواطنين في الطرقات،وكذلك وجود مياه صرف بالقرب من المحلات فضلا عن انتشار القمامة.

ولذا قررت الدولة تجميع كافة تجار السمك من السوق القديم، ونقلهم للسوق الجديد بالقرب من بحيرة الصيادين لسهولة حصولهم على الأسماك من الصيادين، مما أدى لضبط الأسعار العشوائية بين التجار ويحيى تجارة السمك لعدد آخر من الباعة.

سوق السمك المطور يعيد لتجارة الأسماك بريقها 

قال عبدالحميد سعيد تاجر سمك، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد إحياء تجارة السمك من جديد في محافظة الإسماعيلية مع إنشاء سوق السمك المطور الذي يقع في أول طريق البلاجات، والذي وفر أماكن لجميع التجار بأسعار مخفضة ليعرضوا اسماكهم فيه ويتوافد عليهم المواطنين لشراء الأسماك.

 ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي  على إنشاء هذا السوق المطور الذي يعد انجازا حقيقيا لا يشعر به سوى من يعمل في تجارة الأسماك او يقوم بشرائها بشكل مستمر.

 وأشار إلى أن هذا السوق للأسماك يعد مشروعا كبيرا أقيم على مساحة 7200 متر بتكلفة بلغت 44 مليون جنيه وهذه التكلفة الكبرى تثبت للجميع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لتوفير مصادر دخل جديدة للمواطنين وتوفير معيشة تليق بهم، وذلك من خلال المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها على ارض الواقع خاصة ان أكثر من 200 بائع يستفيدون من هذا المشروع.

إتاحة فرص عادلة للتجار والقضاء على الأسعار العشوائية 

وقال عبداللطيف زايد، أن سوق السمك القديم بالإسماعيلية  كان مليئا بالعشوائية فضلا عن انتشار القمامة والصرف والصحة، بالإضافة إلى أن أسعار الأسماك كانت متضاربة وكل تاجر يضع أسعار غير عادلة. 

 وأوضح أنه بعد نقل التجار وتجميعهم في سوق السمك المطور الجديد، يشعر الجميع بنظافة المكان وأنه مؤهل للبيع، كما تم ضبط عشوائية الأسعار التي انتشرت في الفترة الأخيرة، وأتاحت فرصا عادلة لجميع التجار لعرض ما يقدمونه من مختلف أنواع الأسماك، وهو ما يزيد من مساحة الاختيار أمام المواطنين بحسب الجوجة والسعر.

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