الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 3350 رأس ماشية في قافلة بيطرية بالضبعة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن دكتور سعد جويلي، مدير عام الطب البيطري بمطروح، توقيع الكشف البيطري على ٣٣٥٠ رأس  الماشية شامله بقرية سواني سمالوس التابعة لإدارة الضبعة البيطرية، شملت٢٠٠٠ حالة تجريع ومكافحة للطفيليات الخارجية للأغنام، و٥٠٠ حالة تحصين، و٥٠٠ حالة ترقيم، وتسجيل و٣٥٠ حالة باطنة وجراحة وجلدية. 

يأتى ذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح بالتعاون مع المجتمع المدنى والشركات العاملة على ارض المحافظة في خدمة المجتمع المحلى خاصة تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها تستمر القافلة البيطرية التي انطلقت منذ أسبوعين بالتعاون بين مديرية الطب البيطري وجمعية الأورمان وإحدى شركات البترول العاملة على أرض المحافظة مع خدمة المجتمع المحلي. 

 قافلة بيطرية لمكافحة الطفيليات الخارجية والداخلية بمطروح

وفى سياق أخر، كانت قد نظمت مديرية الطب البيطري بمطروح قافلة بيطرية لمكافحة الطفيليات الخارجية والداخلية من خلال أعمال الرش والتجريع، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتقديم مزيد من الخدمات العلاجية البيطرية للثروة الحيوانية والحفاظ عليها مع  وصولها إلى أقصى التجمعات لخدمة المجتمع المحلي. 

وأوضح الدكتور سعد جويلي، مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، أنه ضمن فاعليات نشاط مديرية الطب البيطري بمطروح تنظيم القوافل العلاجية المجانية لمكافحة الطفيليات الخارجية والداخلية من خلال أعمال الرش والتجريع لخدمة المجتمع.

وأضاف أنه تم تنظيم القافلة المجانية للرش والتجريع ومكافحة الطفيليات الخارجية والداخلية بمدينة براني غرب مطروح ضمن أنشطة المديرية ببرامج إدارة الرعاية والعلاج، والتي نجحت في توفير الرش والتجريع لـ١٢٨٠٠ رأس من الثروة الحيوانية (أغنام، ماعز، أبقار) وصولا إلى أقصى المناطق ومنها منطقة عقاقير أبوحريرة التابعة لبرانى مع توجيه الجانب الإرشادي للمربين من قبل أطباء إدارة براني البيطرية.

مطروح الطب البيطري الكشف الطبى مدينة الضبعة الحفاظ على الثروة الحيوانية

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مكافحة الطفيليات لـ 12800 رأس في قافلة بيطرية غرب مطروح

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