تنفيذ مشروعي مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي وتصنيع الضمادات الطبية بالإسماعيلية لتوطين صناعة اللقاحات بمصر

تشهد محافظة الإسماعيلية إنشاء مشروعي مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، وشركة " بي آي إل ميدل إيست أند أفريكا" لتصنيع وإنتاج الضمادات الطبية الحديثة التي تهدف لتصنيع وإنتاج الضمادات الطبية الحديثة، وتوطين صناعة اللقاحات البشرية والبيطرية في مصر لتأمين الحاضر والمستقبل، هو ما يعزز من قدراتنا المحلية على تحصين الثروة الحيوانية لدينا، وتصدير الإنتاج للأسواق الخارجية، مما يساعد في نمو الاقتصاد المصري، من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتعاون مع القطاع الخاص والشريك العالميّ، لنقل أحدث التكنولوجيا المطبقة عالميا في هذا المجال.

تفاصيل المشروع

ويتم إنشاء المشروعين على مساحة 37 فدانا تقع على مشارف مدينة الإسماعيلية، من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بدعم كبير من الوزارات المعنية ومحافظة الإسماعيلية، وهيئة الدواء المصرية، وبالتعاون بشكل رئيسي مع شركات القطاع الخاص، وعبر شراكات عالمية متعددة، بالإضافة إلى التنسيق الدائم مع عدد من المؤسسات العالمية المتخصصة والجامعات والمعاهد البحثية المصرية، وكذا بالاستعانة بأكاديمية البحث العلميّ في مصر، وأفضل الخبراء من مصر والدول الأوروبية في هذا المجال، ليكون المشروعان بعد اكتمال تنفيذهما صرحا صناعيا طبيا مصريا بمواصفات وتقنيات عالمية حديثة.



ويسعى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إلى إحداث نوع من التوأمة مع أشهر الجامعات المصرية العريقة، وإنتقاء أفضل العناصر من طلاب الجامعات والمعاهد العلمية البحثية للعمل بالمشروعين بعد اكتمالهما والانتهاء من تنفيذهما وتشغيلهما، كما يستهدف الجهاز أن تصبح المدينة الطبية كيانا وصرحا طبيا كبيرا، كمدينة ذكية يقوم منهجها على اتباع مختلف أساليب التحول الرقمي، الذي تسلكه الدولة خلال هذه المرحلة، إضافة إلى أن تكون مدينة خضراء من خلال إقامة أحدث نظم الطاقة الشمسية في مختلف أرجائها، وذلك في إطار المبادرات الوطنية للمشروعات الخضراء، كما تعتمد في إدارتها على الحوكمة وسرعة إتخاذ القرار .



تجدر الإشارة إلى أن مشروع "مدينة اللقاحات والبيو تكنولوجي" حصل على موافقة الرخصة الذهبية ضمن 8 مشروعات أخرى، خلال اجتماع اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا، وتمت الموافقة بحيث يتم إقامة وتشغيل مدينة لتصنيع وتعبئة وتغليف اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية بكافة أنواعها والمستحضرات البيولوجية والمشخصات والبيو تكنولوجى ومستلزماتها، وأنه جار اتخاذ إجراءات الحصول على الرخصة الذهبية لشركة "PIL ميدل إيست آند أفريكا" لصناعة الضمادات الطبية الحديثة.

