مشروع مصرف المحسمة.. أفضل عمل إنشائى فى العالم لعام 2020

حظيت محافظة الإسماعيلية، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعدد كبير من المشروعات القومية العملاقة، وكان لمشروع محطة معالجة مياه مصرف المحسمة، لمعالجة وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بالإسماعيلية، اهتمام خاص.

ويعد مشروع محطة "المحسمة" أفضل عمل إنشائى فى العالم لعام 2020، وتم إنشاء محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بسرابيوم شرق قناة السويس، وتقام على مساحة إجمالية قدرها 150 فدانًا، بواسطة 4000 مهندس وفنى و12 شركة مدنية، وتعتبر من ضمن الخطة الاستراتيجية التى وضعتها الدولة لمواجهة النُدرة المائية وتعويض الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات.

أهم المعلومات عن محطة معالجة مياه مصرف المحسمة

المحطة تعتبر أول مشروع من نوعه في جمهورية مصر العربية، واختارت مجلة "Engineering News-Record" الأمريكية، المعروفة بـ"ENR"، المحطة لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائى فى العالم لعام 2020.

والمشروع مكون من ثلاثة أجزاء، الأول: توسيع وتعمير صرف المحسمة وفروعه لتجميع مياه الصرف الزراعي، والجزء الثاني من المشروع: إنشاء سحارة أسفل قناة السويس.

وأما الجزء الثالث فهو محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بطاقة مليون متر مكعب في اليوم.