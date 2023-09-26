رئيس جامعة سوهاج يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

بعث الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيـس الجمهوريـة بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف…جاء نصها :

"فخامة الرئيس بهذه المناسبة الغالية على قلب كل مسلم نهنئكم بذكرى مولد رسولنا الكريم بكل مشاعر البهجة، متخذين من سيدنا ونبينا محمد ( صلى الله عليه وسلم )الأسوة الحسنة، والحكمـة الخالدة في إرسـاء قـيم الحق والعدل والصواب، مرسلاً بأسم جامعة سوهاج نواباً وعمداء وأعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب لفخامتكم بخالص التهاني، داعين المولى عز وجل أن يُديم على مصرنا فى ظل قيادتكم الأمن والأمان والاستقرار"

اصطفاف جامعة سوهاج بكل كوادرها وجميع منسوبيها صفًا واحدًا خلف الرئيس

وأكد النعماني في برقيته اصطفاف جامعة سوهاج بكل كوادرها وجميع منسوبيها صفًا واحدًا خلف رئيس الجمهورية في معركة التنمية الشاملة، داعمين و مؤازرين قراراته الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية كافة المحـن نحو التقدم و الازدهار .

كما بعث النعماني برقيات تهنئة بهذه المناسبة العطرة لكلاً من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الازهر و الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية.

فيما أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن يوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر القادم، سيبدأ التسكين الورقي للطلاب الجدد بالمدن الجامعية، موضحاً أنه تم الإنتهاء من أعمال الصيانة والترميمات اللازمة بكافة مباني المدن الجامعية، وتطهير وتعقيم الغرف والمطاعم، وأماكن الإعاشة والاستذكار للقضاء على أي أوبئة والحد من انتشار الفيروسات المعدية، وذلك لتوفير بيئة مناسبة للطلاب لمواصلة العملية التعليمية في سهولة ويسر.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه سيتم قبول الطالبات الجدد من مواليد 2005/8/1 فأصغر، والطلبة من مواليد 2005/10/1 فأصغر، بشرط التقديم المسبق على الموقع الإلكتروني الخاص بالمدن الجامعية، على أن يتم يستمر التقديم يومي الأحد والإثنين الموافق ١ و٢ أكتوبر القادم، ويليهم تقديم الطلبة الجدد يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق ٣ و٤ أكتوبر، وتخصيص يوم الخميس للطلاب المتخلفين عن الموعد، مضيفاً أنه تم قبول بعض حالات الانفصال والوفاة فقط طبقاً للأماكن المتاحة وأسبقية تقديم الأوراق المطلوبة، كما تم ايضاً قبول بعض الأبحاث الاجتماعية من الطالبات المطابقة للشروط المنصوص عليها باللائحة.

وأضافت سامية زايد مدير عام المدن الجامعية أنه تم تجهيز ٥٠ غرفة لاستيعاب ١٠٠ طالب وطالبة وافدين، وتم وتجهيزهم وفرشهم، لتوفير إقامة مريحة للطلاب، حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفز على التفوق.