مصرع عامل وطفل بصعق كهربائي وسقوط من الطابق الخامس بالقليوبية

شهد مركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية مصرع عامل وطفل الأول صعقه التيار الكهربى وتوفى فى الحال والثانى طفل سقط من الطابق الخامس أثناء اللهو ووفاته المنية عقب وصوله المستشفى وتم نقل الجثتان الى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر المحضر اللازم وصرحت الجهات المختصة بدفنهما وطلبت تحريات المباحث وسؤال أهليتها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد حرب مامور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغين الأول بوفاة شخص صعقه التيار الكهربى والثانى طفل سقط من الطابق الخامس

انتقل على الفور المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شبين القناطر وتبين أن الجثة الأولى لشخص يدعى " ص م م " 38 سنة من منطقة الكوم الاحمر وصعقة التيار الكهربى وتوفى فى الحال وتبين الثانى طفل يدعى " ش ا ش " 5 سنوات سقط من الطابق الخامس من سطح منزلة اثناء اللهو وتوفى .

وتم نقل الجثتان الى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وقررت الجهات المختصة التصريح بدفنها بعد سؤال اهليتها وورود تحريات مباحث مركز شرطة شبين القناطر حول الواقعتين.

انتشال جثة طفل مجهول الهوية

كما تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، من انتشال جثة طفل مجهول الهوية، في العقد الأول من العمر، لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية، أمام محطة وقود كفر حمزة دائرة مركز شرطة الخانكة، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بنشر صورة للطفل لإمكانية الوصول لأسرته، وكذلك رفع البصمة الوراثية للطفل والاستعلام عنها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوجود جثة طافية بترعة الإسماعيلية أمام محطة وقود قرية كفر حمزة دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وجرى انتشال الجثة بواسطة قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، وتبين أن الجثة لطفل مجهول الهوية في العقد الأول من عمره، ويرتدي كامل ملابسه، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة، ولا يوجد بحوزته أية أوراق تفيد في تحقيق شخصيته.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.