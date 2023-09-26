مصر تسلم الصك الخاص باتفاقية الأمان النووى بالمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

قام السفير محمد الملا، سفير مصر في فيينا، اليوم، وبحضور رؤساء الهيئات النووية المصرية، بتسليم الصك الخاص باتفاقية الأمان النووى المصري إلى رافائيل جروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

من جانبه، أكد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أثناء مشاركته في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته السابعة والستين، والذى يعقد خلال الفترة من 25- 29 سبتمبر 2023 الجارى- أن هذا جاء في ضوء التعاون المستمر والحوار المباشر والمثمر بين جمهورية مصر العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ البرنامج النووي المصرى السلمى.

سفير مصر فى فيينا: الرئيس السيسى رجل الأفعال لا الأقوال

كما أعرب السفير محمد الملا، سفير مصر في فيينا، عن سعادته بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في العام الماضي، ووصف الرئيس بأنه رجل الأفعال لا الأقوال، وأوضح أنه يتابع البرنامج النووي المصري ويبارك على التقدم الذي حدث به، وأن اتفاقية الأمان النووي ستعزز هذا الأمر في مصر.

جدير بالذكر أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء قد تبنت الاتفاقية وشرحت أبعادها في مجلس النواب ومجلس الوزراء لاستكمال كافة الأطر التنفيذية والتشريعية، حيال المشروع النووي بالضبعة، والتى تكللت بإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا جمهوريا رقم 170 لسنة 2023 بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي، لا سيما وأنها بمثابة الاتفاقية الأساسية في المجال النووي، وأول وثيقة دولية تتناول بشكل كامل أمان المنشآت النووية اعتمدت في فيينا بالنمسا في 17 يونيو 1994، ودخلت حيز النفاذ في 24 أكتوبر 1996، وتوصف بأنها اتفاقية تحفيزية أي أنها تُقدم للدول تحفيزات لتحسين الأمان النووي للمنشآت النووية.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق 3 نقاط رئيسية، تتمثل في بلوغ مستوى عالٍ من الأمان النووي على نطاق العالم، والحفاظ على ذلك المستوى من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووي، والثانية إنشاء دفاعات فعالة فى المنشآت النووية ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة والحفاظ على تلك الدفاعات لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات الناتجة عن هذه المنشآت، أما الثالثة فهي الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية وتخفيفها حال وقوعها.