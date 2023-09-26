الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرى: زيادة دعم العمليات الجراحية للعاملين بالوزارة 50% وضم أسر المتعاقدين

وزير الرى
وزير الرى

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه ورئيس مجلس إدارة نظام الخدمات الطبية بالوزارة، بخصوص أعمال تطوير نظام الخدمات الطبية المقدم للعاملين بالوزارة وأسرهم.

وصرح الدكتور سويلم، بأنه حريص على متابعة كل ما يخص أحوال العاملين بالوزارة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين بيئة العمل وتوفير الخدمات اللوجيستية للعاملين وأسرهم بقدر الإمكان، بما ينعكس إيجابيا على منظومة العمل.

زيادة الدعم المقدم للعمليات الجراحية للعاملين

كم أوضح وزير الرى، أنه تم زيادة الدعم المقدم للعمليات الجراحية للعاملين بالوزارة بواقع ٥٠ % من قيمة العملية وبحد أقصى يتراوح بين ١٥٠٠ جنيه إلى ٥٠ ألف جنيه طبقاً لطبيعة العملية "صغرى – متوسطة – كبرى – ذات مهارة"، إضافة إلى أنه تم استحداث صرف مساهمة مالية للحالات المرضية الحرجة والاستثنائية لمساعدتها على مصاريف العلاج المرتفعة كعلاج مرضى السرطان.

كما أوضح وزير الموارد المائية والري، أنه تم رفع المساهمة المالية السنوية المقدمة للعاملين الى ٥٠٠٠ جنيه و١٣ ألف جنيه للحالات المزمنة، ورفع الحد الاقصى المقدم للسادة الذين تجاوزوا السن القانونية لترك الخدمة لتصبح ٥٠٠٠ جنيه.

ضم أسر المؤقتين وصرف إعانات مالية لـ٢١ حالة وفاة

كما تم الموافقة أيضا، على ضم أسر العاملين المتعاقدين بالهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل مع أسوة بالأعضاء المشتركين بنظام الرعاية الصحية ، كما تم مؤخرا الموافقة على صرف إعانات مالية لعدد  ٢١ حالة وفاة على أن يصرف لكل حالة ١٥ ألف جنيه.

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وقد وجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بسرعة نهو مقترح اللائحة المالية لنظام الخدمات الطبية بالشكل الذى يسمح بتحسين الخدمات الطبية المقدمة للعاملين وأسرهم.

العاملين المتعاقدين الرعاية الصحية مصاريف العلاج المرتفعة الدعم المقدم للعمليات للعاملين وأسرهم

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