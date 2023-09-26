عاجل.. 200 جريح فى انفجار بمستودع محطة وقود فى كراباخ

نقلت وسائل إعلام محلية عن أمين المظالم في ناغورني كراباخ قوله إن 200 شخص على الأقل أصيبوا بعد انفجار في محطة تزود بالوقود في المنطقة.

ونقلت وسائل الإعلام عنه القول أيضا، إن معظم المصابين في حالة خطيرة وسيجري نقلهم إلى مكان آخر جوا لأن كراباخ ليس بوسعها تقديم العلاج الملائم لهم جميعا.

وكانت قالت الحكومة الأرمينية، في بيان، إن ما لا يقل عن 4850 شخصا غادروا منطقة ناغورني كراباخ في أذربيجان إلى أرمينيا، ويأتي ذلك ارتفاعا من نحو 3000 آلاف شخص غادروا قبل 7 ساعات.