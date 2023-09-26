الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سفير الاتحاد الأوروبى: ندعم الجهود المصرية الرامية لتحقيق المصالحة الفلسطينية

سفير الاتحاد الأوروبي
سفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان برجر

قال سفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان برجر، إن مصر تقوم بدور مهم في مواجهة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن مصر والاتحاد يسعيان لإيجاد حلول مشتركة لتلك القضية.

وأضاف خلال تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن مصر شريك مهم جدا في مواجهة قضية الهجرة غير الشرعية، منوهًا بأن هناك برنامجا لدعم المهاجرين.

مصر تستضيف أعدادا كبيرة جدا من النازحين من سوريا والسودان

ولفت إلى أن الاتحاد لديه عمليات الإغاثة والبحث، ويكثف التعاون مع مصر لمواجهة الهجرة غير الشرعية، موضحًا أن مصر تستضيف أعدادا كبيرة جدا من النازحين من سوريا والسودان.

وأردف: "هناك قواسم مشتركة مع مصر من أجل العمل لحل القضية الفلسطينية والتوصل لحل الدولتين، وندعم الجهود المصرية الرامية لتحقيق المصالحة الفلسطينية".

الهجرة غير الشرعية القضية الفلسطينية المصالحة الفلسطينية حل الدولتين

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