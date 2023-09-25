الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بنداري: ربط شبكي بالمكاتب العقارية المعنية مع "الوطنية للانتخابات"

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم عمل ضوابط في الشهر العقاري ربط شبكي بكل المكاتب المعنية مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

أضاف، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية dmc، ان الهيئة مطلعة بكل الإجراءات ضمانًا لها حتى لا يتم تأييد أكثر من شخص أو تأييد شخص أكثر من مرة، مؤكدًا أنه تم تحديد مكاتب على مستوى الجمهورية لعمل التأييدات وتم الإعلان عنها اليوم.

وأكد أن الهيئة تواصل أحيانا العمل ليل نهار، لأنها مسئولية هامة وتعهدوا أمام الله أن يكونوا على قدر المسئولية، مشيرًا إلى أن عملية الاقتراع بمثابة عرس للهيئة الوطنية للانتخابات ويوم فتح اللجان وكل لجنة عليها يكون عليها قاضيًا هي يوم نجاح.

دور الهيئة تسهيل عملية التصويت على المواطنين 

أشار إلى أن الانتخابات الرئاسية في 2018، كان يوجد 10.080 مركز انتخابي، و 13 الف لجنة، وحتى هذه اللحظة قاعدة البيانات أغلقت يوم الأحدويتم أخذ آخرتحديث لعمل تسكين للجان، مؤكدًا أن دور الهيئة تسهيل عملية التصويت على المواطنين وذلك سيصب في صالح زيادة معدل المشاركة، لأن المواطن هوالمحور الرئيسي لعمل الهيئة الوطنية للانتخابات في الاقتراع الرئاسي.

المستشار احمد بنداري الشهر العقاري ربط شبكي الهيئة الوطنية للانتخابات تسهيل عملية التصويت المواطنين

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