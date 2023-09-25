"كنت هأروح في شربة ميه".. أول تعليق من وائل جسار بعد "الرصاصة الطائشة"

انفعل الفنان وائل جسار على الهواء بعد نجاته وأسرته من الموت جراء ضرب النار في أحد حفلات الزفاف بمدينة البقاع بلبنان.

وقال جسار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار":"وصلنا لعادات سيئة جدًا، لما واحد زوجته تولد يضرب نار، ابنه ينجح يضرب نار، فرح يضرب نار".

وائل جسار: من يضربون النار في الأفراح بلا شرف

أضاف: "لسنا ضد الفرح، لكن ضد ضرب النار والرصاص في الهواء وفي لبنان عندنا أكثر من 70 حالة وفاة جراء ضرب النار في الأفراح، أعرف إن الإنسان يفرح بالزغاريد والورد والكلمة الحلوة، وليس بضرب النار".

ودعا الدولة اللبنانية لاتخاذ إجراءات رادعة ضد من يضرب الرصاص في الأفراح، سواء بحبسه أو تغريمه بمبالغ كبيرة:"الرصاصة جت جنبي لو جت في رأسي أو على مراتي أو ابني كانوا فرحوا؟ ولن يعرفوا إذا قتلت الرصاصة أحد من الناس، وهم فرحانين، لا يعرفون العواقب".

وأردف: “ما يفعلونه ضد الشرف وليس مدعاة للشرف، لو بيفكر إن الرصاصة ممكن تقتل أي حد ما كان أطلقها، أنا كان زماني رحت في شربة مياه”، وكشف أنه قريبًا سيصدر أغنية جديدة بعنوان "كله وعد".