الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يتعاقد مع السنغالية فاتو دياني لتدعيم «سيدات السلة» (صورة)

السنغالية فاتو دياني
السنغالية فاتو دياني

أكد خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إتمام التعاقد مع السنغالية فاتو دياني، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة للسيدات خلال الموسم الحالي. 

وأوضح العوضي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: " النادي أتم تعاقده مع فاتو، في إطار خطة تدعيم صفوف كافة فرق النادي بالعناصر المميزة من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات".

وأكمل:" التعاقد مع اللاعبة جاء بناء على الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة طارق خيري، وفي إطار التدعيم بأفضل العناصر من أجل مواصلة حصد الألقاب خلال الفترة المقبلة".

 

سيدات سلة الأهلي تحقق الفوز على السكة الحديد

ومن جانب أخر، حقق فريق سيدات سلة الأهلي، الفوز على فريق السكة الحديد ‏بنتيجة 47-29، في المباراة التي أقيمت على صالة ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

وشهدت أداءً قويًّا للاعبات الأهلي، وشارك في المباراة عدد كبير، من اللاعبات لتجهيزهن ‏ومواصلة تنفيذ الجوانب الفنية والخططية.‏

وكان فريق سيدات السلة بالأهلي، قد فاز في المباراة الماضية أمام فريق الطيران بنتيجة 105-29، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

 

سلة الأهلي للرجال تحصد المركز الرابع بكأس العالم للأندية 

أما على مستوى سلة الأهلي للرجال، حقق الفريق المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة المقامة في سنغافورة.

وحصد الأهلي المركز الرابع، بعدما خسر أمام فريق جولدن بولز الصيني في مباراة تحديد المركز الثالث.

قدم المارد الأحمر، أداء مميزا خلال مبارياته بمونديال العالم للسلة، وكان قريب للغاية من الحصول على الميدالية البرونزية، لكنه تأثر بالمجهود البدني الكبير نتيجة خوض 3 مواجهات قوية للغاية، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الصيني بنتيجة 81-74.

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