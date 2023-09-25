الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تعليم القاهرة" تكرم الطلبة الفائزين فى مسابقة تحدى القراءة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقدت الدكتورة أميرة نجيب، موجه عام المكتبات بالقاهرة، الإثنين، اجتماعاً موسعاً مع الموجهين الأوائل والموجهين بالإدارات التعليمية بقاعة ديوان عام المديرية، لبحث الاستعدادات اللازمة للعام الدارسى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وتكريم الموجهين المتميزين والطلاب الفائزين فى مسابقة تحدى القراءة العربى.

نتائج الاجتماع

وتطرق الاجتماع إلى بعض النقاط وهى:-

- التنبيه بسرعة تجهيز مكتبات المدارس لإستقبال الطلاب والمعلمين فى العام الدراسي الجديد.

- التأكيد على ضرورة استكمال السجلات الأساسية والفرعية بالمكتبات ومتابعة تنفيذها بدقة.

- مراعاة الانتهاء من خطابات الانتداب والنقل لصالح العمل ولسد العجز للأخصائيين لاستقرار وتفعيل مدارس الادارة بما هو متاح ووفقا للقرارات الوزارية بشأن توزيع أعضاء هيئة التعليم

- مناقشة كل المقترحات وآلية التنفيذ وما يستجد من أعمال.

- فتح باب الحوار والمناقشة مع الموجهين الأوائل والإجابة على كل كافة استفساراتهم  .

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على هامش الاجتماع، قامت مدير عام الشئون التنفيذية بتكريم موجهى المكتبات المتميزين وكذلك تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة فرسان القراءة لطلاب التحدىلعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ وتسليمهم الميداليات الذهبية 

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بقيادة أيمن موسى، أماكن مقرات الدعم المدرسى، للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

جاء ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتفعيل مجموعات الدعم لأبنائنا الطلاب وفقاً للقرار الوزاري رقم (٢٨) لعام ٢٠٢٣.

أضاف موسى أنه تم تجهيز (٣٤٥) قاعة وجارى الاستكمال، كذلك تم الإعلان عن مواعيد وأسماء المعلمين لجميع المراحل التعليمية فى لوحات إعلانية بجميع مدارس الإدارات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأصدر مدير المديرية، تعليماته بتخفيض ٥٠٪ لأبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء والأيتام، والنزول برسوم المجموعات حسب الظروف والبعد الاقتصادى لكل إدارة.

أميرة نجيب المكتبات الموجتين الفائزين القراءة

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