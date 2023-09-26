الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الفنانة لطيفة: 75% من أهلى يعيشون معى فى مصر

الفنانة لطيفة
الفنانة لطيفة

أشادت الفنانة لطيفة، ببرنامج "كلام في السياسة"، والمناقشات التي تدور فيه، مؤكدة أنه لا يناقش السياسة فقط، ولكنه يتحدث في وجداننا وحياتنا وروحنا ومستقبل أبنائنا وعن مصر التي حمت الجميع. 

وأضافت "لطيفة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "أعيش في مصر منذ 30 سنة، وأريد أن أقول لكل مصري ومصرية أن يفتخروا ببلدهم، و75% من أهلي يعيشون معي في مصر".

 وتابعت: "البلد دي ربنا حاميها ومحافظ عليها بناسها والانتماء ثم الانتماء"، وأيدها الإعلامي أحمد الطاهري في حديثها قائلًا: "القيادة السياسية في مصر سابقة الزمن ورأت ما لم يرَه كثيرون منذ فترة طويلة، وأهلنا وأحبابنا في تونس يخوضون مواجهات كثيرة لانتزاع تونس في الظلام".

لن يستطيعوا اختطاف تونس

 وقالت لطيفة: "لن يستطيعوا اختطاف تونس؛ لأن الشعب التونسي عنيد وواعٍ ومثقف، ولن أنسى اليوم الذي غنيت فيه أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو يوم مهم جدًا في حياتي، ولن أنسى ما حدث في عامي 2011 و2012 وتعبنا وقلقنا وخوفنا على مصر".

وأكملت: "كبرت وتعلمت في مصر، وشعبها وإعلامها وناسها وقيادتها احتضنوني وأوصلوني إلى ما أنا عليه الآن، وعشت أسعد أيام حياتي في مصر".

لطيفة مصر شعبها قيادتها احتضنوني أوصلوني أسعد أيام حياتي تونس

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