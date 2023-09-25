الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. تشييع جثمان المخرج الراحل أحمد النحاس من مسجد الحصرى

المخرج أحمد النحاس
المخرج أحمد النحاس

يُشيع جثمان المخرج الراحل أحمد النحاس، غدا الثلاثاء، بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر. 

ومن المقرر دفن جثمان الراحل أحمد النحاس بمقابر العائلة بطريق الفيوم. 

كان النحاس حصل على درجة البكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما في عام 1977، وبدأ النحاس مشواره كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين أثناء فترة الدراسة بالمعهد منذ العام 1975، ومنهم كمال الشيخ وأحمد فؤاد ومحمد راضي.

وفي عام 1996، أبدع المخرج الراحل في إخراج أهم أعمال الشاشة الذهبية التي واكبت العصر حينها، ورسخت فكرة تمسك المرأة الصعيدية المصرية بعاداتها وتقاليدها، وقوتها، حيث تدور أحداث المسلسل حول فاطمة تعلبة جسدتها الفنانة هدى سلطان، وهي أم صعيدية ترغب في استقرار عائلتها، تتدخل الأم في جميع اختيارات أولادها المختلفة؛ للحفاظ على وحدة البيت، كما تحاول هذه الأم توسعة ممتلكات وأراضي العائلة.

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