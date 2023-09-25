الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"صاحب مسيرة التنمية".. توكيلات من أهالي مدينة نصر ثاني للرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة

جانب من دعم الاهالى
جانب من دعم الاهالى للرئيس السيسى

“السيسي عمل لنا مشروعات عملاقة بينهم”، بهذه الكلمات أعلن أهالي مدينة نصر ثاني عن تقديمهم كامل الدعم للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، من خلال عمل توكيلات بالشهر العقاري.

توافد أهالي مدينة نصر ثاني على مكتب الشهر العقاري بمدينة نصر ثاني بالقاهرة وسط حضور مكثف لأجهزة الأمن، وعبر المواطنون عن تقديمهم الدعم للرئيس السيسي صاحب مسيرة التنمية العملاقة.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أصدرت القرار رقم 7 لسنة 2023 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وتضمن القرار في المادة الأولى “أن لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض بداية من يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر ولا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن”.

وجاء في القرار: “على المختص إثبات التحقق من شخصية المواطن من واقع بيانات الرقم القومي أو جواز السفر الساري ولا يعتد بغير ذلك المستند ويتم إثبات اسم المؤيد ومحل إقامته والمحافظة الواقع في دائرتها ورقم بطاقة الرقم القومي وما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبي الترشح ويوقع المواطن المؤيد على نموذج بخط يده أو ببصمة إبهامه، كما أن عليه أن يبصر المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات إثبات التوقيع بعقوبة تأييده لراغب الترشح أكثر من مرة أو لراغب ترشح آخر ولا يقبل التأييد بطريق الوكالة، ويحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد وتسلم له إحداهما وتحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق أو مقر البعثة الدبلوماسية ولا يعتد بالتأييد الذي يثبت على غير هذا النموذج ويتم إثبات توثيق المواطن المؤيد بغير رسوم”

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توكيلات أهالي مدينة نصر ثاني للرئيس عبدالفتاح السيسي الشهر العقاري مدينة نصر ثاني القاهرة

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