الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أول توكيل لتأييد الرئيس السيسى لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بالفيوم (فيديو)

أول توكيل لتأييد
أول توكيل لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

رصدت عدسة "الدستور" إجراء أول توكيل تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسى في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، بمكتب توثيق الشهر العقاري في نادي محافظة الفيوم، للمواطن عاصم مرسي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

من جانبه أكد صاحب التوكيل أنه جاء لإعلان تأييده لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال الإنجازات والمشاريع التى بدأها الرئيس، وتقديرا للجهود التى بذلها خلال الفترة الماضية وتحمله المسئولية فى وقت عصيب ووصوله بمصر إلى بر الأمان.

وسبق أن أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 7 لسنة 2023 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة؛ لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وتضمن القرار في المادة الأولى أن لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض بداية من يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر ولا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن.

وجاء في القرار: على المختص إثبات التحقق من شخصية المواطن من واقع بيانات الرقم القومي أو جواز السفر الساري ولا يعتد بغير ذلك المستند ويتم إثبات اسم المؤيد ومحل إقامته والمحافظة الواقع في دائرتها ورقم بطاقة الرقم القومي وما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبي الترشح ويوقع المواطن المؤيد على نموذج بخط يده أو ببصمة إبهامه، كما أن عليه أن يبصر المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات إثبات التوقيع بعقوبة تأييده لراغب الترشح أكثر من مرة أو لراغب ترشح آخر ولا يقبل التأييد بطريق الوكالة، ويحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد، وتسلم له إحداهما وتحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق أو مقر البعثة الدبلوماسية، ولا يعتد بالتأييد الذي يثبت على غير هذا النموذج، ويتم إثبات توثيق المواطن المؤيد بغير رسوم.

أول توكيل الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 الفيوم وكيل وزارة الشباب والرياضة

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