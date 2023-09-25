العثور على مخبأ للأسلحة بعد اقتحام مسلحين قرية فى كوسوفو

أعلنت السلطات في كوسوفو، الاثنين، عن العثور على كمية كبيرة من الأسلحة بعد أن اقتحم مسلحون من الصرب قرية في الشمال المضطرب في نهاية الأسبوع، واشتبكوا مع الشرطة وتحصنوا في دير.

وواصلت وحدات الشرطة المسلحة تفتيش المركبات والمنازل حول قرية بانجسكا، بعد أعمال العنف التي أسفرت عن مقتل ضابط شرطة وثلاثة من المهاجمين.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على جثة المهاجم الرابع صباح الاثنين، وأظهرت صورا نشرتها الشرطة كمية من الأسلحة ذات العيار الكبير وقذائف وما بدا أنها مركبة مدرعة صغيرة.

عدد كبير للغاية من الأسلحة الثقيلة

وقال وزير الداخلية، خلال سفيتشيلا إن السلطات عثرت على "عدد كبير للغاية من الأسلحة الثقيلة، والأسلحة المضادة للمشاة، والمتفجرات، والزي الرسمي، والخدمات اللوجستية، والاحتياطيات الغذائية، ومعدات المتاريس".

أضاف سفيتشيلا: "يمكننا أن نقول بسهولة أن المعدات كانت متجهة إلى عدة مئات من المهاجمين الآخرين".

ويجتمع زعماء دوليون في بروكسل يوم الاثنين؛ لبحث الخطوات التالية لمحاولة تهدئة التوترات.